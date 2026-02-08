LIVE: Η επικαιρότητα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου – Τραγωδία της Θύρας 7, «σαφάρι» στα οικόπεδα, ΑΠΘ

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 – 12:00 μ.μ. Συνεχής ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Από την ιστορική επέτειο της Θύρας 7 και τις κρίσιμες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις, μέχρι τις εξελίξεις στην υγεία και τα τηλεοπτικά highlights.

Ενημέρωση (Τελευταία Update)

Πολιτική: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φέρνει ειδήσεις: Το Εθνικό Απολυτήριο έρχεται στο Λύκειο από το 2027, ενώ ενεργοποιείται η παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς. Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. [Διαβάστε περισσότερα]

ΕΚΤΑΚΤΟ: Τραγωδία στον Έβρο με δύο νεκρούς μετανάστες. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30-40 ετών, εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή με πολικές θερμοκρασίες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η στάθμη του ποταμού αγγίζει τα 6 μέτρα, καθιστώντας κάθε πέρασμα θανάσιμη παγίδα. [Διαβάστε περισσότερα]

Kitchen Hacks: Τέλος στο επίμονο τρίψιμο και τα χημικά στον φούρνο μικροκυμάτων. Η φυσική δύναμη του λεμονιού και του ατμού μπορεί να διαλύσει τα ξεραμένα λίπη μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας τη συσκευή σας να λάμπει και να μυρίζει φρεσκάδα. Δείτε τα 4 απλά βήματα για να εφαρμόσετε το πιο viral κόλπο καθαρισμού. [Διαβάστε περισσότερα]

[10:00] – 45 Χρόνια Θύρα 7: «Αδέρφια ζείτε...»

Με ρίγη συγκίνησης πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους της μαύρης Κυριακής του 1981. Το κλίμα στο Πειραιά είναι βαρύ, με χιλιάδες κόσμου να αποτίουν φόρο τιμής στο μνημείο έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης». — [Διαβάστε περισσότερα]

[09:50] – Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση

Κλείδωσε η ημερομηνία! Στις 16 Μαρτίου ανοίγει το taxisnet. Φέτος το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει κλιμακωτές εκπτώσεις έως 4% για όσους υποβάλουν νωρίς τη δήλωση, ενώ ξεκαθαρίζεται πως δεν θα δοθεί καμία παράταση μετά τις 15 Ιουλίου. — [Διαβάστε περισσότερα]

[09:30] – Οικόπεδα: Πρόστιμα «φωτιά» έως 2.000€

Νέο νομοσχέδιο φέρνει αυστηρότερα μέτρα για την πυροπροστασία. Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να το δηλώσουν στο ψηφιακό μητρώο, αλλιώς οι κυρώσεις θα είναι αυτόματες. — [Διαβάστε περισσότερα]

[09:00] – Λειψυδρία στην Αττική: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε γιγαντιαίο πρόγραμμα έργων για τη θωράκιση της υδροδότησης της πρωτεύουσας, την ώρα που τα αποθέματα νερού μειώνονται δραματικά. Στο τραπέζι και η αναπροσαρμογή των τιμολογίων μετά από 17 χρόνια. — [Διαβάστε περισσότερα]

08:00 Ο καιρός της Κυριακής ανά περιοχή. 20άρια στην Κρήτη και την Αθήνα, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τη Θράκη.

Συναγερμός: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων στον Έβρο για να αποφευχθούν οι πλημμύρες από τα φράγματα της Βουλγαρίας.

Ερχόμενη Εβδομάδα: Με τι καιρό θα ψήσουμε την Τσικνοπέμπτη; Η αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη. διαβάστε περισσότερα



Υγεία & Lifestyle

Πρόληψη: Οι 5 τροφές που δρουν ως ασπίδα κατά του καρκίνου του στομάχου. — [Διαβάστε περισσότερα]

Well-being: Η «χρυσή» στάση ύπνου για να ξυπνάτε χωρίς πόνους στον αυχένα. — [Διαβάστε περισσότερα]

Deco: 6 χρώματα του Φενγκ Σούι που θα αλλάξουν την ενέργεια στο σπίτι σας. — [Διαβάστε περισσότερα]

Γεύση: Γιατί ο θόρυβος στο δωμάτιο «αλλοιώνει» τη γεύση του καφέ σας. — [Διαβάστε περισσότερα]



Media & Viral

Πέτρος Κωστόπουλος: Η ατάκα στον αέρα που άφησε άφωνη την Κατερίνα Καραβάτου και έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά. — [Διαβάστε περισσότερα]

Διαβάστε ακόμα: Μήπως η μοναξιά σου είναι «παγίδα» κάποιου άλλου; Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις