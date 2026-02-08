Instagram Privacy: Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσετε αμέσως για να μην 'κατασκοπεύουν' κάθε σας κίνηση

Το Instagram δεν είναι πλέον μια απλή εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών, αλλά ένα εργαλείο που καταγράφει λεπτομερώς τη δραστηριότητά μας. Μία από τις πιο «παρεμβατικές» ρυθμίσεις, η οποία είναι συχνά ενεργοποιημένη από προεπιλογή, επιτρέπει σε όλους όσους έχετε ανταλλάξει έστω και ένα μήνυμα να γνωρίζουν πότε ακριβώς είστε online, ακόμα και πότε πληκτρολογείτε.

Αν θέλετε να περιηγείστε στην εφαρμογή με την ησυχία σας, χωρίς να νιώθετε την πίεση να απαντήσετε αμέσως σε μηνύματα, υπάρχει ένας τρόπος να γίνετε «αόρατοι».

Τι είναι η «Κατάσταση Δραστηριότητας» (Activity Status);

Η λειτουργία Activity Status επιτρέπει στους λογαριασμούς που ακολουθείτε και σε οποιονδήποτε στέλνετε μήνυμα να βλέπουν πότε ήταν η τελευταία φορά που ήσασταν ενεργοί. Δίπλα στη φωτογραφία του προφίλ σας στα Direct Messages (DM) εμφανίζεται μια πράσινη κουκκίδα ή μια ένδειξη όπως "Ενεργός/ή τώρα" ή "Ενεργός/ή πριν από 15 λεπτά".

Αυτό το «ψηφιακό αποτύπωμα» μπορεί να γίνει ενοχλητικό, καθώς παραβιάζει την ιδιωτικότητά σας και δίνει την αίσθηση ότι είστε πάντα διαθέσιμοι.

Πώς να την απενεργοποιήσετε βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά κρυμμένη βαθιά μέσα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε το Instagram και μεταβείτε στο προφίλ σας. Πατήστε τις τρεις γραμμές (Μενού) πάνω δεξιά. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις και απόρρητο» (Settings and Privacy). Κάντε scroll προς τα κάτω μέχρι να βρείτε την ενότητα «Πώς μπορούν οι άλλοι να αλληλεπιδρούν μαζί σας» και πατήστε το «Μηνύματα και απαντήσεις σε ιστορίες» (Messages and story replies). Εκεί θα δείτε την επιλογή «Εμφάνιση κατάστασης δραστηριότητας» (Show activity status). Πατήστε το και απενεργοποιήστε τον διακόπτη.

Η «παγίδα» της ρύθμισης

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Instagram εφαρμόζει τον κανόνα της αμοιβαιότητας. Αν απενεργοποιήσετε τη δική σας κατάσταση δραστηριότητας, ούτε εσείς θα μπορείτε να βλέπετε πότε είναι online οι φίλοι σας. Είναι το «τίμημα» για την απόλυτη ιδιωτικότητα, το οποίο όμως οι περισσότεροι χρήστες δέχονται μετά χαράς.

Γιατί είναι σημαντικό για την ψυχική σας υγεία;

Η συνεχής έκθεση της online παρουσίας μας δημιουργεί το λεγόμενο "Digital Fatigue" (ψηφιακή κόπωση). Το να γνωρίζει κάποιος ότι είδατε το μήνυμά του ή ότι είστε ενεργοί και δεν του απαντάτε, μπορεί να προκαλέσει άγχος και παρεξηγήσεις. Κλείνοντας αυτή τη ρύθμιση, ανακτάτε τον έλεγχο του χρόνου σας και της επικοινωνίας σας.

