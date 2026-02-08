Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Με ελικόπτερο αποχώρησε η Λίντσεϊ Βον μετά από φρικιαστική πτώση – Αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό!

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε η εφιαλτική πτώση της θρυλικής Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάβασης στην Κορτίνα, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026. Η «βασίλισσα της ταχύτητας» και χρυσή Ολυμπιονίκης του 2010, βρέθηκε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους, σε μια σκηνή που «πάγωσε» τους χιλιάδες θεατές και το ιατρικό επιτελείο.

Το χρονικό της πτώσης και η αεροδιακομιδή

Η Αμερικανίδα σταρ έχασε τον έλεγχο νωρίς στην πορεία της κατάβασης, με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα. Παρέμεινε στο χιόνι για αρκετά λεπτά χωρίς να μπορεί να σηκωθεί, ενώ οι κραυγές πόνου της ακούγονταν από τα μικρόφωνα της μετάδοσης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της δύσβατης περιοχής, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο (medevac) για την άμεση διακομιδή της σε νοσοκομείο, ενώ ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά.

Η απίστευτη αποκάλυψη: Αγωνιζόταν τραυματισμένη

Αυτό που προκαλεί δέος και ταυτόχρονα ερωτηματικά για τα όρια των αθλητών, είναι η πληροφορία ότι η Βον είχε υποστεί ρήξη χιαστού μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η 41χρονη αθλήτρια αποφάσισε να ρισκάρει τη σωματική της ακεραιότητα, φορώντας ειδική επιγονατίδα, προκειμένου να κυνηγήσει ένα τελευταίο Ολυμπιακό μετάλλιο. Δυστυχώς, το γόνατό της δεν άντεξε την πίεση της κατάβασης, οδηγώντας στο σημερινό τραγικό αποτέλεσμα.

Το τέλος μιας εποχής;

Η Βον, που επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία, δείχνει να φτάνει στο τέλος μιας μυθικής καριέρας με τον πιο σκληρό τρόπο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρή υποτροπή στο ήδη επιβαρυμένο πόδι της, ενώ ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος στέλνει μηνύματα συμπαράστασης στην κορυφαία σκιέρ όλων των εποχών.

Lindsay Vonn crash. 9 days prior had suffered a knee injury. pic.twitter.com/42kAE1SFcQ — RelleR (@rellturner) February 8, 2026

Watching Lindsay vonn get carried away by a helicopter is fucking insane pic.twitter.com/Uef9hSe1r7 — Hugh Janus (@HughJanus556) February 8, 2026

