Φενγκ Σούι στο σπίτι: 6 χρώματα που θα γεμίσουν κάθε δωμάτιο με θετική ενέργεια

Το χρώμα στους τοίχους και τη διακόσμηση δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Φενγκ Σούι, οι αποχρώσεις που επιλέγουμε μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη διάθεσή μας, τα επίπεδα ενέργειας, ακόμα και την ποιότητα του ύπνου μας.

Ο οδηγός των χρωμάτων ανά δωμάτιο

Μπάνιο ( Κίτρινο & Γήινοι τόνοι): Για να εξισορροπήσετε το στοιχείο του νερού, προτιμήστε μπεζ, καφέ ή απαλό κίτρινο. Αποφύγετε τα σκούρα μπλε, καθώς μπορεί να σας προκαλέσουν αίσθημα εξάντλησης.

Σαλόνι (Πράσινο & Μπλε): Τα χρώματα αυτά είναι τα πλέον φιλόξενα. Συνδέονται με το στοιχείο του ξύλου και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και κοινωνικότητας.

Υπνοδωμάτιο (Γήινα χρώματα): Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, το κίτρινο, το καφέ και το μπεζ είναι οι σύμμαχοί σας για ένα χαλαρωτικό «καταφύγιο».

Κουζίνα (Κίτρινο & Κόκκινο): Ως η καρδιά του σπιτιού και εστία της «Φωτιάς», η κουζίνα ζητά ζεστές αποχρώσεις. Το κίτρινο ενισχύει τη ζωτικότητα, ενώ πινελιές κόκκινου ή πορτοκαλί ανεβάζουν την ενέργεια.

Τραπεζαρία (Λευκό & Παστέλ): Το κλασικό λευκό και οι απαλές παστέλ αποχρώσεις προσδίδουν κομψότητα και ηρεμία την ώρα των γευμάτων.

Playroom (Τα χρώματα του ουράνιου τόξου): Εδώ η ενέργεια πρέπει να είναι στο ζενίθ. Ζωντανά χρώματα και αντιθέσεις ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση των παιδιών.

