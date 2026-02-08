Καρκίνος του στομάχου: Η «ασπίδα» της διατροφής – 5 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 53 άτομα
Καρκίνος του στομάχου: Η «ασπίδα» της διατροφής – 5 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο

Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί τον πέμπτο πιο συχνά διαγνωσμένο τύπο καρκίνου παγκοσμίως, με τη διατροφή να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψή του. Καθώς η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η ενίσχυση του οργανισμού με συγκεκριμένες τροφές μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Οι 5 «σύμμαχοι» του στομάχου σας
Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, πέντε κατηγορίες τροφών ξεχωρίζουν για την προστατευτική τους δράση:

  1. Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια, λεμόνια και γκρέιπφρουτ είναι πλούσια σε βιταμίνη C και φλαβονοειδή, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.
  2. Σταυρανθή Λαχανικά: Μπρόκολο, κουνουπίδι και λάχανο περιέχουν γλυκοσινολάτες, ουσίες που βοηθούν στην επιδιόρθωση του κατεστραμμένου DNA.
  3. Σκόρδο & Κρεμμύδια: Η αλλισίνη που περιέχουν καταπολεμά το ελικοβακτήριο του πυλωρού, το οποίο αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης γαστρικού καρκίνου.
  4. Δημητριακά Ολικής Αλέσεως & Όσπρια: Οι φυτικές ίνες από τη βρώμη, τις φακές και το καστανό ρύζι βοηθούν στην απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών από το πεπτικό σύστημα.
  5. Πράσινο Τσάι: Γνωστό για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που προστατεύουν την επένδυση του στομάχου.

Σημαντικό: Η υιοθέτηση αυτών των τροφών, σε συνδυασμό με τη διακοπή του καπνίσματος και τον περιορισμό του αλκοόλ, δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για το πεπτικό σύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το μόνιμο στρες σε κάνει να αργείς στα ραντεβού σου; Η φυσική λύση που ηρεμεί το σύστημα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό σφάλμα έδειξε την έκρηξη – Το δρομολόγιο του θανάτου για το προπάνιο
Κοινωνία

Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό σφάλμα έδειξε την έκρηξη – Το δρομολόγιο του θανάτου για το προπάνιο

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές
Οικονομία

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές

Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα
Αθλητικά

Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα

Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα
Αθλητικά

Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα

Ανατροπή για τους οδηγούς: Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα οχήματα
Αυτοκίνητο

Ανατροπή για τους οδηγούς: Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα οχήματα