Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί τον πέμπτο πιο συχνά διαγνωσμένο τύπο καρκίνου παγκοσμίως, με τη διατροφή να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψή του. Καθώς η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η ενίσχυση του οργανισμού με συγκεκριμένες τροφές μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Οι 5 «σύμμαχοι» του στομάχου σας

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, πέντε κατηγορίες τροφών ξεχωρίζουν για την προστατευτική τους δράση:

Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια, λεμόνια και γκρέιπφρουτ είναι πλούσια σε βιταμίνη C και φλαβονοειδή, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.

Σταυρανθή Λαχανικά: Μπρόκολο, κουνουπίδι και λάχανο περιέχουν γλυκοσινολάτες, ουσίες που βοηθούν στην επιδιόρθωση του κατεστραμμένου DNA.

Σκόρδο & Κρεμμύδια: Η αλλισίνη που περιέχουν καταπολεμά το ελικοβακτήριο του πυλωρού, το οποίο αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης γαστρικού καρκίνου.

Δημητριακά Ολικής Αλέσεως & Όσπρια: Οι φυτικές ίνες από τη βρώμη, τις φακές και το καστανό ρύζι βοηθούν στην απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών από το πεπτικό σύστημα.

Πράσινο Τσάι: Γνωστό για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που προστατεύουν την επένδυση του στομάχου.

Σημαντικό: Η υιοθέτηση αυτών των τροφών, σε συνδυασμό με τη διακοπή του καπνίσματος και τον περιορισμό του αλκοόλ, δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για το πεπτικό σύστημα.

