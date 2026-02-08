Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου – Τέλος στις παρατάσεις και κλιμακωτές εκπτώσεις

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2025, με την ΑΑΔΕ να ετοιμάζεται να ανοίξει την πλατφόρμα myAADE τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Φέτος, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξουν οι συνήθεις παρατάσεις, ενώ εισάγει κίνητρα για όσους σπεύσουν να υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους.

Ρεκόρ προσυμπληρωμένων δηλώσεων

Φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο οι αυτόματες δηλώσεις. Εκτός από τους μισθωτούς, στο σύστημα «αυτόματης υποβολής» ενδέχεται να ενταχθούν:

Μισθωτοί με εισοδήματα από ενοίκια.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» ή παράλληλη απασχόληση.

Εκπτώσεις-κίνητρα για εφάπαξ πληρωμή

Για πρώτη φορά το ποσοστό της έκπτωσης στην εφάπαξ εξόφληση συνδέεται άμεσα με την ταχύτητα υποβολής:

4% έκπτωση για υποβολή έως 30 Απριλίου.

3% έκπτωση για υποβολή έως 15 Ιουνίου.

2% έκπτωση για υποβολή έως 15 Ιουλίου.

Οι 4 τρόποι εξόφλησης του φόρου

Εφάπαξ: Με τις παραπάνω εκπτώσεις έως τις 31 Ιουλίου. 8 μηνιαίες δόσεις: Με την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027. Έως 12 άτοκες δόσεις: Μέσω πιστωτικής κάρτας. Πάγια ρύθμιση: Έως 24 έντοκες δόσεις (επιτόκιο 4,34% για 12 δόσεις ή 5,84% για περισσότερες).

