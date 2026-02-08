Ήταν 8 Φεβρουαρίου 1981, μια Κυριακή που ξεκίνησε με τους πανηγυρισμούς για το ιστορικό 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και κατέληξε στον απόλυτο θρήνο. 21 ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις σκάλες της Θύρας 7, σε μια στιγμή που η χαρά του γηπέδου μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία.

Το χρονικό της φρίκης

Ο μοιραίος συνωστισμός: Μετά τη λήξη, το πλήθος έτρεξε προς την έξοδο. Τα μισάνοιχτα τουρνικέ και ένα παραπάτημα στα σκαλοπάτια της στενής, ημικυκλικής εξόδου δημιούργησαν ένα φονικό «μποτιλιάρισμα» ανθρώπων.

Σκηνές αλλοφροσύνης: Μέσα σε δευτερόλεπτα, άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και εγκλωβίστηκαν χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Οι κραυγές αγωνίας αντικατέστησαν τα συνθήματα της νίκης.

Η δικαστική δικαίωση που δεν ήρθε: Παρά τις καταγγελίες για κατασκευαστικά λάθη και ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η δικαστική διερεύνηση κατέληξε σε αθωώσεις, αφήνοντας μια πικρή γεύση στους συγγενείς των θυμάτων.

Τα θύματα της Θύρας 7

Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)

Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών)

Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)

Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)

Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)

Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)

Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)

Νίκος Φίλος (19 ετών)

Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)

Βασίλης Μάχας (20 ετών)

Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)

Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)

Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών)

Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)

Κώστας Καρανικόλας (26 ετών)

Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)

Κώστας Μπίλας (28 ετών)

Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών)

Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)

Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)

Δημήτριος Αδαμόπουλος (40 ετών)

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σήμερα, 45 χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Στο μνημείο έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης», σύσσωμος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο φίλαθλος κόσμος υποκλίνονται στις 21 ψυχές που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από κάθε χρώμα και φανέλα, η ανθρώπινη ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

