Supermarket: Το «κόλπο» των υπαλλήλων με τα ράφια – Πώς θα βρίσκετε πάντα τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ημερομηνία λήξης

Οι περισσότεροι καταναλωτές μπαίνουν στο supermarket, απλώνουν το χέρι και παίρνουν το πρώτο προϊόν που βλέπουν μπροστά τους στο ράφι. Ωστόσο, αυτή η κίνηση είναι ακριβώς αυτό που «θέλει» το κατάστημα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική τοποθέτησης των προϊόντων, γνωστή στους ανθρώπους της αγοράς, που αν τη γνωρίζετε, μπορείτε να κερδίζετε αρκετές ημέρες (ή και εβδομάδες) φρεσκάδας.

Το μυστικό κρύβεται στη μέθοδο FIFO (First In, First Out) και στον τρόπο που οι υπάλληλοι γεμίζουν τα ράφια καθημερινά.

Η στρατηγική του «βάθους»

Ο χρυσός κανόνας των supermarket είναι απλός: Τα προϊόντα που λήγουν πιο σύντομα τοποθετούνται πάντα στην πρώτη σειρά (μπροστά), ώστε να πωληθούν άμεσα και να μην καταλήξουν στα σκουπίδια ως φύρα.

Αν θέλετε το πιο φρέσκο γάλα, το πιο πρόσφατο γιαούρτι ή το τυρί με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πρέπει να κάνετε το εξής: Ψάξτε στο πίσω μέρος του ραφιού. Οι υπάλληλοι τοποθετούν τις νέες παραλαβές πίσω από τις παλιές. Σπρώχνοντας ελαφρώς τα μπροστινά προϊόντα, θα βρείτε συσκευασίες που λήγουν πολύ αργότερα.

Προσέξτε το «κάτω» ράφι

Εκτός από το βάθος, μεγάλη σημασία έχει και το ύψος. Τα προϊόντα που βρίσκονται στο ύψος του ματιού είναι συνήθως εκείνα που το supermarket θέλει να ξεφορτωθεί πιο γρήγορα ή εκείνα που έχουν το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Αν κοιτάξετε στα πολύ χαμηλά ή στα πολύ υψηλά ράφια, συχνά θα βρείτε καλύτερες τιμές αλλά και προϊόντα που δεν έχουν «ανακατευτεί» τόσο πολύ από το κοινό.

Πώς να διαβάζετε τους κωδικούς στα φρούτα και τα λαχανικά

Στα συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, πέρα από την ημερομηνία λήξης, υπάρχει συχνά ένας κωδικός που υποδηλώνει την ημέρα συσκευασίας.

Το κόλπο με το χρώμα: Σε πολλά supermarket, τα πλαστικά κλιπ που κλείνουν τις σακούλες με το ψωμί ή τα φρούτα έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας που παρελήφθησαν.

Η υγρασία: Στα ψυγεία με τα κρέατα, αν δείτε υγρασία (σταγόνες) μέσα στη συσκευασία, σημαίνει ότι το προϊόν έχει μείνει αρκετή ώρα εκτός ψύξης ή η θερμοκρασία του ψυγείου αυξομειώνεται, κάτι που μειώνει τη διάρκεια ζωής του.

Γιατί αυτό σας γλυτώνει χρήματα;

Αγοράζοντας προϊόντα που λήγουν αργότερα, μειώνετε την πιθανότητα να πετάξετε τρόφιμα από το ψυγείο σας επειδή χάλασαν πριν προλάβετε να τα καταναλώσετε. Σε ένα μέσο νοικοκυριό, αυτή η μικρή αλλαγή στη συνήθεια των ψωνιών μπορεί να εξοικονομήσει έως και 15-20% του μηνιαίου budget για τρόφιμα.

