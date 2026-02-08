Η 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League κορυφώνεται σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να στρέφει το βλέμμα του σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Τα δύο μεγάλα ντέρμπι αναμένεται να κρίνουν πολλά στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η δράση σε μπάσκετ, τένις και ευρωπαϊκά γήπεδα είναι καταιγιστική.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι κορυφής στο Φάληρο

Στις 21:00 (COSMOTE SPORT 1 HD), ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στη νίκη που θα τους κρατήσει μόνους στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός: Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα για να πλησιάσει την 5η θέση και να μείνει ζωντανή στη μάχη των playoffs.

Άρης – ΠΑΟΚ: Η Θεσσαλονίκη «φλέγεται»

Νωρίτερα, στις 19:00 (Novasports Prime), ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

ΠΑΟΚ: Η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει το διπλό για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες του Ολυμπιακού. Εκτός μάχης είναι οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς, ενώ στην αποστολή αναμένεται το νέο απόκτημα, ο Σάντσες .

Άρης: Χωρίς τον Μόντσου αλλά με πιθανή συμμετοχή των νεοφερμένων Γκαρέ και Κουάμε, οι «κίτρινοι» παλεύουν για το τρίποντο που θα τους κρατήσει σε τροχιά Ευρώπης.

Super League και Ευρωπαϊκά Ντέρμπι

Η δράση δεν σταματά εκεί. Στις 16:00 (Novasports Prime) η ΑΕΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, ενώ στην Αγγλία δεσπόζει το γιγαντομαχία Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι (18:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των κορυφαίων αναμετρήσεων:

13:00 Ολυμπιακός – Προμηθέας (GBL) | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (Super League) | Novasports Prime

16:00 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός (GBL) | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Super League) | COSMOTE SPORT 1 HD

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League) | Novasports Premier

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ (Super League) | Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Super League) | COSMOTE SPORT 1 HD

21:00 Ελλάδα – Μεξικό (Davis Cup) | COSMOTE SPORT 6 HD

