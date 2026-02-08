Άγρια οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Το κυνηγητό στα Τουρκοβούνια και η σύνδεση των δύο τραυματισμών – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο Γαλάτσι, με θύματα έναν 32χρονο και έναν 25χρονο. Οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη μιας ομάδας 5 ατόμων, ενώ τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για τυχαία περιστατικά, αλλά για μια καλά σχεδιασμένη επίθεση με οπαδικά κίνητρα.

Το χρονικό του τρόμου: Από τα Τουρκοβούνια στην Αγίας Γλυκερίας

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 19:00 στα Τουρκοβούνια, όπου οι δύο παρέες συναντήθηκαν σε απόμερο σημείο. Μετά από άγρια συμπλοκή, τα δύο θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν, ξεκινώντας ένα εφιαλτικό «κυνηγητό» στα γύρω στενά:

  • Ο 32χρονος: Τραυματίστηκε με μαχαίρι στον γλουτό. Κατάφερε να βγει στον κεντρικό δρόμο καλώντας σε βοήθεια, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

  • Ο 25χρονος: Οι δράστες τον καταδίωξαν με αυτοκίνητο. Όταν τον εγκλώβισαν, τον απείλησαν με όπλο, τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο στήθος (φέρει ελαφριές εκδορές).

Το «μοιραίο» λάθος των δραστών

Μετά την επίθεση, οι 5 δράστες διέφυγαν προς την οδό Αγίας Γλυκερίας. Σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης σε κάδο απορριμμάτων. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα DNA στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Γνωστός στις αρχές ο ένας τραυματίας

Οι δύο νεαροί νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στον «Ευαγγελισμό». Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ένας εκ των δύο είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όταν είχε τραυματιστεί από κροτίδα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι.

Η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει τώρα υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εστιάζοντας στο δρομολόγιο διαφυγής του αυτοκινήτου των δραστών.

