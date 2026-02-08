Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ελληνικές αρχές και το ΝΑΤΟ, καθώς οι αποκαλύψεις για τη δράση του 54χρονου Σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας συνθέτουν ένα σενάριο που θυμίζει ταινία του Χόλιγουντ. Ο αξιωματικός, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «υπεράνω υποψίας», ετοιμάζεται να απολογηθεί την Τρίτη (10.02.2026), αντιμετωπίζοντας ακόμα και το φάσμα των ισοβίων αλλά και την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Το προφίλ του «εκλεκτού»: Ένας αξιωματικός υπεράνω υποψίας

Ο Σμήναρχος δεν ήταν ένας τυχαίος αξιωματικός. Με ένα «βαρύ» βιογραφικό, υπηρέτησε σε θέσεις-κλειδιά:

Πιστοποιημένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ σε συστήματα πληροφορικής (CIS).

Υπηρέτησε σε μονάδες ραντάρ και επιτελικές θέσεις πυραυλικών συστημάτων.

Διετέλεσε Τμηματάρχης Ηλεκτρονικού Πολέμου στο ΓΕΑ.

Αυτή η εξειδίκευση τον κατέστησε τον ιδανικό στόχο για τους Κινέζους «συνδέσμους», οι οποίοι τον προσέγγισαν αρχικά διαδικτυακά το 2024.

Το Modus Operandi: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της προδοσίας

Ο τρόπος με τον οποίο ο Σμήναρχος φέρεται να μετέδιδε τα κρατικά μυστικά δείχνει υψηλό επίπεδο οργάνωσης:

Η «Σκιά»: Χρησιμοποιούσε ένα αδήλωτο κινητό τηλέφωνο (μάρκας Samsung) που του είχαν προμηθεύσει οι Κινέζοι. QR Codes: Για να μην ανιχνεύονται τα έγγραφα, μετέτρεπε τις απόρρητες πληροφορίες σε κώδικες QR. Οι αποδέκτες στην Κίνα τους μετέτρεπαν ξανά σε φωτογραφίες για αξιολόγηση. Πληρωμές: Οι αμοιβές κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανά δόση και καταβάλλονταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και κρυπτονομισμάτων.

Η αστραπιαία επιχείρηση της ΕΥΠ και το «σπάσιμο» στο γραφείο

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όταν η ΕΥΠ σε συνεργασία με τη CIA και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ άρχισαν να τον παρακολουθούν στενά.

Η σύλληψή του την Πέμπτη (06.02.2026) μέσα στη 128 Σμηναρχία ήταν κινηματογραφική. Οι πράκτορες μπήκαν στο γραφείο του αιφνιδιαστικά, ώστε να μην προλάβει να καταστρέψει στοιχεία. Όταν ειδικός αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το κρυφό κινητό του επί τόπου, ο Σμήναρχος φέρεται να κατέρρευσε και να ομολόγησε τις επαφές του.

Η επόμενη μέρα: Συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Πλέον, η έρευνα επεκτείνεται για να διαπιστωθεί αν ο αξιωματικός είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλους εν ενεργεία ή απόστρατους αξιωματικούς, δημιουργώντας ένα δίκτυο κατασκοπείας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος τελεί ήδη σε διαθεσιμότητα με εντολή του Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και κρατείται σε στρατιωτική βάση, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει «σεισμό» στις συμμαχικές δυνάμεις ασφαλείας.

