Τραγωδία στον Έβρο: Νεκροί δύο μετανάστες – Η μάχη με τα παγωμένα νερά προσπαθώντας να περάσουν το ποτάμι

Μια νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Έβρο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με θύματα δύο άνδρες, ηλικίας 30 έως 40 ετών. Οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τις αρχές λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών δεν είχε καθόλου αισθήσεις και διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά τη μεταφορά, ενώ ο δεύτερος έφερε ασθενή σημάδια ζωής. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη στο νοσοκομείο, ο οργανισμός του δεν άντεξε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σοβαρή υποθερμία. Η περιοχή όπου εντοπίστηκαν χαρακτηρίζεται από πολικές θερμοκρασίες, ενώ η προσπάθειά τους να διασχίσουν τον ποταμό αποδείχθηκε μοιραία.

Οι επικίνδυνες συνθήκες στον ποταμό

Η κατάσταση στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες είναι εφιαλτική για όποιον επιχειρεί να τον διασχίσει:

Στάθμη υδάτων: Το ποτάμι έχει φουσκώσει επικίνδυνα, με τη στάθμη να αγγίζει τα 6 μέτρα .

Ορμητικά νερά: Τα ρεύματα είναι εξαιρετικά ισχυρά λόγω των χειμερινών βροχοπτώσεων.

Θερμοκρασία: Το νερό και ο παγωμένος αέρας στην παρέβρια ζώνη καθιστούν την επιβίωση αδύνατη χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η υπηκοότητά τους.

