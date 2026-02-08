Ξυπνάτε συχνά με πόνους στον αυχένα ή τη μέση; Η στάση που επιλέγετε στον ύπνο δεν καθορίζει μόνο την ποιότητα της ξεκούρασής σας, αλλά και τη γενική σας υγεία. Σύμφωνα με ειδικούς από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, δεν υπάρχει μία μοναδική «τέλεια» στάση, αλλά μικρές προσαρμογές που κάνουν τη διαφορά.

Ποια στάση σας ταιριάζει;

Η επιλογή της θέσης ύπνου εξαρτάται από δύο βασικούς πυλώνες: την ευκολία στην αναπνοή και την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

Ανάσκελα (Ύπτια θέση): Θεωρείται ιδανική για την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και τη μείωση του πόνου στη μέση, καθώς κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος. Προσοχή: Πρέπει να αποφεύγεται από όσους ροχαλίζουν ή έχουν υπνική άπνοια, καθώς η βαρύτητα επηρεάζει τους αεραγωγούς.

Στο πλάι: Η πιο κοινή στάση που βοηθά στην αναπνοή. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επιβαρύνει τους ώμους.

Μπρούμυτα: Αν και πολλοί την προτιμούν για να κοιμηθούν γρήγορα, είναι η στάση που καταπονεί περισσότερο τον αυχένα, καθώς το κεφάλι παραμένει γυρισμένο για ώρες.

Το μυστικό κρύβεται στη γνάθο

Ο Δρ. David McCarty επισημαίνει κάτι που συχνά παραβλέπουμε: Η στάση ύπνου επηρεάζει τη θέση της γνάθου και της γλώσσας. Μια λανθασμένη θέση μπορεί να στενέψει τους αεραγωγούς, κάνοντας τον ύπνο «βαρύ» και τον εγκέφαλο να μην οξυγονώνεται σωστά.

Tip ειδικού: Αν κοιμάστε ανάσκελα, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι που στηρίζει τη φυσική καμπύλη του αυχένα σας. Αν είστε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ο ύπνος ανάσκελα πρέπει να αποφεύγεται για την προστασία των αιμοφόρων αγγείων.

