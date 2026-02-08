Άγιος Βαλεντίνος 2026: Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μια μαγική εβδομάδα – Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει ο Κρόνος

Η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι απλώς μια γιορτή για τους ερωτευμένους, αλλά μια περίοδος σημαντικών πλανητικών μετακινήσεων που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις σχέσεις μας. Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου και τον Κρόνο να κάνει μια ιστορική μετακίνηση, η ατμόσφαιρα γεμίζει ρομαντισμό, αλλά και ανακούφιση για πολλούς.

Οι πλανητικές «συμμαχίες» της εβδομάδας

Το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, η Σελήνη στον Αιγόκερω συναντά τον Ουρανό, δημιουργώντας το ιδανικό έδαφος για ξαφνικές γνωριμίες και αναπάντεχες συναντήσεις. Στη συνέχεια, η ευθυγράμμιση με τον Ποσειδώνα υπόσχεται τρυφερότητα και μια αίσθηση «ονείρου» για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν τον έρωτα.

Ποια είναι όμως τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει;

1. Λέων: Βαθιά συναισθηματική πληρότητα

Η Αφροδίτη «φωτίζει» την προσωπική σας ζωή. Αν είστε σε σχέση, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα σας βρει πιο κοντά στον σύντροφό σας από ποτέ, με τη Σελήνη στον 7ο οίκο σας να εγγυάται συναισθηματική ασφάλεια και ουσιαστική σύνδεση.

2. Σκορπιός: Ένταση και εκπλήξεις

Για εσάς, ο ρομαντισμός δεν είναι ποτέ «λίγος». Η Αφροδίτη στον 5ο οίκο της αγάπης σας ωθεί να βγείτε από τα συνηθισμένα. Μια εκπλήξη ή μια κίνηση εκτός προγράμματος θα κάνει αυτή τη βραδιά αξέχαστη. Μην φοβηθείτε να ρισκάρετε συναισθηματικά.

3. Ταύρος: Κοινωνική ανανέωση

Η Αφροδίτη φέρνει κοντά σας αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Παρά τις όποιες οικονομικές σκοτούρες μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα λειτουργήσει ως «βάλσαμο», προσφέροντας χαρά και ενδυνάμωση των σχέσεών σας.

4. Ιχθύς: Η μεγάλη λύτρωση

Είστε οι πρωταγωνιστές της περιόδου! Μετά από τρία δύσκολα χρόνια με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, η αποχώρησή του για τον Κριό αυτή την εβδομάδα σας φέρνει τεράστια ανακούφιση. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας και σας κάνει ακαταμάχητους. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω σας.

