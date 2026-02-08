Νέα δεδομένα φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αυστηροποίηση των καθαρισμών οικοπέδων. Το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση στην πρόληψη και την ψηφιακή καταγραφή, ενώ εισάγει τσουχτερές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Οι νέες προθεσμίες και το Μητρώο



Παράταση: Ο καθαρισμός και η σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο παρατείνονται έως τις 15 Ιουνίου.



Ο καθαρισμός και η σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο παρατείνονται έως τις Υποχρέωση: Οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από την 1η Απριλίου και να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.



Οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους Ψηφιακό Μητρώο: Η δήλωση θα συνδέεται άμεσα με τους ελέγχους των δήμων και της Πυροσβεστικής.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Το νέο πλαίσιο διαχωρίζει την τυπική παράβαση (μη δήλωση) από την ουσιαστική (μη καθαρισμός):

Μη καθαρισμός: Πρόστιμο 1€ ανά τ.μ., με ελάχιστο τα 200€ και μέγιστο τα 2.000€.



Πρόστιμο 1€ ανά τ.μ., με ελάχιστο τα 200€ και μέγιστο τα 2.000€. Μη υποβολή δήλωσης (ενώ έχει γίνει καθαρισμός): Πρόστιμο 100€.



(ενώ έχει γίνει καθαρισμός): Πρόστιμο 100€. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός: Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτα, ειδικά σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Μέριμνα για ψηφιακό αποκλεισμό

Για τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης με φυσικό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να συμμορφωθούν με τον νόμο.

