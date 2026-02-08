Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η κατάσταση με τα αποθέματα νερού στην Αττική παραμένει κρίσιμη. Τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ είναι αποκαλυπτικά: Οι ταμιευτήρες έχουν υποχωρήσει στα 560 εκατ. κυβικά, σημειώνοντας δραματική πτώση σε σχέση με τα 900 εκατ. κυβικά που καταγράφονταν μόλις δύο χρόνια πριν.

Το πλάνο των 2,5 δισ. ευρώ για να μην πούμε το «νερό νεράκι»

Η ΕΥΔΑΠ προωθεί ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα για τη θωράκιση της υδροδότησης της πρωτεύουσας, το οποίο περιλαμβάνει:

Μείωση διαρροών: Αντικατάσταση των παλαιών αγωγών που «πληγώνουν» το δίκτυο.

Ψηφιακή παρακολούθηση: Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο της κατανάλωσης και των υποδομών.

Επαναχρησιμοποίηση νερού: Εφαρμογή λύσεων ανακύκλωσης νερού όπου είναι εφικτό.

Ενεργειακή αναβάθμιση: Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η αύξηση των τιμολογίων μετά από 17 χρόνια στασιμότητας κρίθηκε αναγκαία και ανταποδοτική. Τα έσοδα αυτά θα χρηματοδοτήσουν τα έργα υποδομής, ενώ τονίζεται πως, παρά την αναπροσαρμογή, το νερό στην Αθήνα παραμένει από τα φθηνότερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η κλιματική κρίση επιβάλλει άμεση δράση, καθώς η κατανάλωση στην Αττική αγγίζει το 1 εκατομμύριο κυβικά ημερησίως, την ώρα που οι εισροές από τις βροχές μειώνονται συνεχώς.

