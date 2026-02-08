Με ανοιξιάτικο πρόσωπο μας υποδέχεται η Κυριακή, όμως η ηρεμία είναι προσωρινή. Ενώ το θερμόμετρο θα αγγίξει σήμερα και αύριο τους 20 βαθμούς Κελσίου, μια νέα διαταραχή από τη Δευτέρα φέρνει βροχές, χιόνια στα ορεινά και έντονη αστάθεια που θα μας συνοδεύσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.



Αναλυτικός Καιρός: Πού θα έχει 20άρια και πού βροχές σήμερα Κυριακή

Το σκηνικό της ημέρας είναι διπρόσωπο. Ενώ στα κεντρικά και νότια ο καιρός θυμίζει άνοιξη, στα δυτικά και τη βόρεια Ελλάδα η αστάθεια έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της.

Η πρόγνωση ανά περιοχή:

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18-19°C, ιδανική για κυριακάτικη βόλτα.

Θεσσαλονίκη: Πιο «βαχύς» ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 15°C.

Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά): Εδώ το σκηνικό είναι πιο χειμερινό με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες (κυρίως στα βόρεια). Στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Μακεδονία & Θράκη: Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, ειδικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

Νησιά Αιγαίου & Κρήτη: Στο ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος, με το θερμόμετρο να δείχνει τοπικά 20°C.

Άνεμοι & Θερμοκρασία:

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γεγονός που θα κρατήσει τη θάλασσα σχετικά ήρεμη για ταξίδια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς στα βόρεια και από 18 έως 20 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση των επόμενων ημερών:

Δευτέρα 9/2: Η αστάθεια ξεκινά από τα δυτικά και βόρεια και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Αναμένονται βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια (12-14°C).

Τρίτη 10/2: Ο καιρός παραμένει άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν στα βόρεια από το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω.

Τετάρτη 11/2: Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά και τα νότια οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα.

Τσικνοπέμπτη 12/2: Ο καιρός θα είναι νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ στα δυτικά και το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο ίσως είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πάντως, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κάνοντας το σκηνικό λιγότερο παγερό για τους εορτασμούς.

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται… pic.twitter.com/Ziogink4o9 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 7, 2026



Συναγερμός στον Έβρο

Στο Διδυμότειχο επικρατεί αγωνία, καθώς η στάθμη του νερού έχει αγγίξει τα 5.82 μέτρα (με όριο επιφυλακής τα 4.80). Ο δήμος προχωρά σε τεχνητή εκτόνωση των υδάτων που έρχονται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πλημμυρίσουν χιλιάδες στρέμματα και να σπάσουν αναχώματα.

