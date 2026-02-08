Πολύπριζα: Το μοιραίο λάθος που κάνουμε όλοι με τα καλοριφέρ και τις σόμπες – Γιατί κινδυνεύει το σπίτι σας

Με την έλευση του χειμώνα και την ανάγκη για θέρμανση, τα πολύπριζα γίνονται οι «πρωταγωνιστές» σε κάθε δωμάτιο. Ωστόσο, η αλόγιστη χρήση τους και η σύνδεση ενεργοβόρων συσκευών πάνω σε αυτά, κρύβουν θανάσιμους κινδύνους που οι περισσότεροι αγνοούμε μέχρι να είναι πολύ αργά.

Η Πυροσβεστική και οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν: Ένα απλό λάθος στη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, λιώσιμο καλωδίων και, τελικά, πυρκαγιά.

Το λάθος που «λιώνει» τα καλώδια

Το συνηθέστερο σφάλμα είναι η σύνδεση θερμαντικών σωμάτων (αερόθερμα, σόμπες, καλοριφέρ λαδιού) σε κοινά πολύπριζα. Οι συσκευές θέρμανσης απαιτούν τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα περισσότερα πολύπριζα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν το υψηλό φορτίο (Watt) που τραβάει μια ηλεκτρική σόμπα. Όταν το πολύπριζο ζεσταίνεται περισσότερο από όσο αντέχει, το πλαστικό περίβλημα αρχίζει να λιώνει εσωτερικά, δημιουργώντας βραχυκύκλωμα χωρίς καν να το αντιληφθείτε.

Ο χρυσός κανόνας: Ποτέ «πολύπριζο σε πολύπριζο»

Ένα άλλο επικίνδυνο φαινόμενο είναι το λεγόμενο "Daisy Chaining", δηλαδή η σύνδεση ενός πολύπριζου πάνω σε ένα άλλο. Αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα υπερφόρτωσης που ξεπερνά τις προδιαγραφές της επίτοιχης πρίζας, αυξάνοντας γεωμετρικά την πιθανότητα ανάφλεξης.

Τι πρέπει να προσέχετε:

Απευθείας στην πρίζα: Οι μεγάλες συσκευές (σόμπες, πλυντήρια, ψυγεία) πρέπει να συνδέονται πάντα απευθείας στην πρίζα του τοίχου και ποτέ σε πολύπριζο. Έλεγχος για Watt: Πριν συνδέσετε μια συσκευή, ελέγξτε τα Watt της και την αντοχή του πολύπριζου (συνήθως αναγράφεται στο πίσω μέρος). Αν το άθροισμα των συσκευών ξεπερνά το όριο, το πολύπριζο θα «σκάσει». Ζεστά καλώδια: Αν αγγίξετε το καλώδιο ή το φις και είναι ζεστό, αποσυνδέστε το αμέσως. Είναι η τελευταία προειδοποίηση πριν τη φωτιά. Όχι κάτω από χαλιά: Ποτέ μην περνάτε καλώδια πολύπριζων κάτω από χαλιά. Η θερμότητα που εγκλωβίζεται εκεί μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη σε δευτερόλεπτα.

Πότε πρέπει να πετάξετε ένα πολύπριζο

Αν παρατηρήσετε αποχρωματισμό στο πλαστικό (κιτρίνισμα ή μαύρισμα), αν ακούτε έναν ανεπαίσθητο ήχο «τζιτζικιού» ( buzzing) ή αν το φις μπαίνει πολύ χαλαρά στις τρύπες, το πολύπριζο είναι πλέον επικίνδυνο και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

