Σοκ στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο με σπασμούς – Η τρομακτική σκηνή και το παρελθόν του

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα για το πρωτάθλημα Βραζιλίας. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αλεξάντρε, σώριασε ξαφνικά στο χορτάρι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με αντίπαλο, προκαλώντας τον πανικό σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Οι στιγμές που «πάγωσε» το γήπεδο

Ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Αλεξάντρε βρέθηκε στο έδαφος και άρχισε να κάνει έντονους σπασμούς. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, αντιλαμβανόμενοι αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης, άρχισαν να καλούν με απόγνωση το ιατρικό επιτελείο. Οι γιατροί εισήλθαν εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ το γήπεδο βυθίστηκε στη σιωπή.

Ο παίκτης διακομίστηκε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νοσοκομείο υπέστη και δεύτερη κρίση, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από τους θεράποντες ιατρούς. Οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις βγήκαν καθαρές, ωστόσο ο αθλητής θα παραμείνει νοσηλευόμενος για τουλάχιστον 24 ώρες υπό στενή παρακολούθηση.

Το θαύμα του 2024: Όταν γλίτωσε την τετραπληγία

Η ιστορία του Αλεξάντρε συγκλονίζει, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο. Τον Ιανουάριο του 2024, ο ποδοσφαιριστής είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή του, το οποίο, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, παραλίγο να τον αφήσει τετραπληγικό.

Τότε είχε διαγνωστεί με τραυματική σπονδυλολίσθηση και υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση, όπου του τοποθετήθηκαν βίδες και ειδική πλάκα στη σπονδυλική στήλη. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, κατάφερε να επιστρέψει στα γήπεδα, μέχρι τη χθεσινή τρομακτική περιπέτεια που ανοίγει νέα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

Alexandre, jogador do Sampaio Correa, convussiona durante jogo contra o Flamengo e tem que ser levado ao hospital. pic.twitter.com/tqRiG7vPGW — henrique ❤️???????????? é Tetra campeão da Libertadores. (@Henrikipedia83) February 8, 2026

Για την ιστορία, ο αγώνας συνεχίστηκε μετά τη διακομιδή του παίκτη, με τη Φλαμένγκο να επικρατεί με το ευρύ 7-1.

