LIVE 08 Μαρτίου 2026: Η Κυριακή των Εξελίξεων – Σεισμοί στην Ήπειρο, Πολεμικό Τελεσίγραφο στη Μέση Ανατολή και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 ξημέρωσε με έντονη ειδησεογραφική δραστηριότητα που ταράζει τα νερά σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Θεσπρωτία και το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή που εκτοξεύει τις τιμές των καυσίμων, μέχρι την απώλεια του μεγάλου Χρήστου Βαλαβανίδη και τις διεκδικήσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μείνετε συντονισμένοι στο Live Hub μας για όλη τη ροή των ειδήσεων, τις αστρολογικές προβλέψεις και τις πιο πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητά σας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Αναστάτωση στην Ήπειρο – Τι προειδοποιούν οι σεισμολόγοι για τη μετασεισμική ακολουθία.

Ισχυρή δόνηση 5,4 Ρίχτερ τα ξημερώματα: Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του σεισμού που ταρακούνησε τη βορειοδυτική Ελλάδα.

8 Μαρτίου 2026: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Μια ημέρα μνήμης, αγώνα και διεκδίκησης για την ισότητα.

ΔΙΕΘΝΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή σε Φλόγες: 9η ημέρα πολέμου – Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τελεσίγραφο Τραμπ για χερσαία εισβολή.

Ράλι στην τιμή της Βενζίνης: Ουρές στα πρατήρια λόγω των εξελίξεων στο πετρέλαιο – Στα ύψη οι τιμές, ανεπαρκή τα μέτρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & SHOWBIZ

Θλίψη στον Καλλιτεχνικό Κόσμο: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης – Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο θεατράνθρωπο.

ΥΓΕΙΑ & WELLBEING

Προσοχή στα Φάρμακα για την Καούρα: Νέα έρευνα συνδέει δημοφιλή σκευάσματα με αναιμία και οστική απώλεια.

Πρωινή Ρουτίνα: 5 απλά βήματα για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ενέργεια και να αλλάξεις τη ζωή σου.

ΖΩΔΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ζώδια Σήμερα: Οι αναλυτικές προβλέψεις για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 – Τι επιφυλάσσουν τα άστρα;

Life Hack για το Σπίτι: Μην πετάξετε τον βραστήρα σας! Το υλικό που εξαφανίζει τα άλατα σε 120 δευτερόλεπτα.

