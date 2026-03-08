Ghosting μετά από χρόνια φιλίας: Γιατί συμβαίνει και πώς να επουλώσετε το βουβό τραύμα

Η ξαφνική εξαφάνιση ενός ανθρώπου που ήταν παρών στις σημαντικότερες στιγμές σας προκαλεί μια οδυνηρή κατάσταση αβεβαιότητας. Η έρευνα δείχνει ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την κοινωνική απόρριψη με τον ίδιο τρόπο που επεξεργάζεται τον φυσικό πόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι το ghosting σπάνια αφορά την αξία σας ως άτομο· τις περισσότερες φορές αποτελεί μια εσωτερική άμυνα εκείνου που επιλέγει τη φυγή.

Γιατί κάποιος επιλέγει τη σιωπή αντί για την εξήγηση;

Η ψυχολογία πίσω από αυτή τη συμπεριφορά αποκαλύπτει συχνά μια βαθιά αδυναμία διαχείρισης συναισθημάτων:

Αποφευκτική συμπεριφορά: Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την αντιπαράθεση ή τις δύσκολες συζητήσεις. Προτιμούν να εξαφανιστούν παρά να αντιμετωπίσουν την αμηχανία, τις ενοχές ή τον πόνο ενός «αντίο».

Ψυχολογική πίεση: Σε περιόδους κατάθλιψης, έντονου άγχους ή επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), ακόμη και το απλό πάτημα ενός πλήκτρου για απάντηση μπορεί να φαντάζει βουνό.

Αλλαγή αξιών: Οι άνθρωποι εξελίσσονται και μερικές φορές οι δρόμοι αποκλίνουν τόσο πολύ που η επικοινωνία γίνεται «βαριά». Το ghosting γίνεται τότε ένας (λανθασμένος) τρόπος αποφυγής του δράματος της σύγκρουσης.

Τα βήματα για τη δική σας ανάρρωση

Όταν δεν υπάρχει επίλογος από την άλλη πλευρά, οφείλετε να τον γράψετε εσείς για τον εαυτό σας.

Αποφύγετε την αυτοκριτική: Μην αναλώνεστε στο να αναλύετε κάθε τελευταία σας λέξη. Το ghosting αντανακλά την αδυναμία του άλλου να επικοινωνήσει, όχι το δικό σας σφάλμα.

Δώστε χώρο, αλλά βάλτε όρια: Μια τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας (τύπου «Σε σκεφτόμουν και ελπίζω να είσαι καλά») είναι αρκετή. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, το να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα παρατείνει την οδύνη σας.

Δημιουργήστε το δικό σας κλείσιμο: Μια τεχνική που προτείνουν οι ειδικοί είναι να γράψετε ένα γράμμα προς τον φίλο σας, λέγοντας όλα όσα νιώθετε, και μετά να μην το στείλετε ποτέ. Αυτό βοηθά στην αποσυμφόρηση του συναισθήματος.

Επενδύστε στις υπάρχουσες σχέσεις: Διοχετεύστε την ενέργεια που ξοδεύετε στο να αναρωτιέστε «γιατί», στους ανθρώπους που είναι παρόντες και τιμούν τη σχέση σας.

Πότε είναι ώρα να το αφήσετε πίσω σας;

Η φιλία είναι μια αμφίδρομη επένδυση. Αν μετά από εύλογο χρονικό διάστημα η σιωπή παραμένει, η αποδοχή της νέας πραγματικότητας είναι η μοναδική οδός προς την εσωτερική γαλήνη. Θυμηθείτε ότι το να προστατεύετε την ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντικό από το να κρατάτε «ζωντανή» μια σκιά του παρελθόντος.

