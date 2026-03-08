Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ήπειρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και θέτοντας σε επιφυλακή τις αρχές. Η σεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη στην πόλη των Ιωαννίνων, με πολλούς κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους από τον φόβο, καθώς σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος.

Επίκεντρο και επίδραση του σεισμού

Η δόνηση καταγράφηκε στις 05:32 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, σε μικρό εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Ιονίου και περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, όπως η Πάτρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η ένταση του σεισμού ήταν 5,4 Ρίχτερ, αν και άλλες πηγές αναφέρουν ελαφρά χαμηλότερο μέγεθος, στα 5,3 Ρίχτερ.

Αντιδράσεις και επακόλουθα

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους, με μια κάτοικο της περιοχής να δηλώνει: «Πεταχτήκαμε από το κρεβάτι, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ». Οι τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται, χωρίς να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, σημειώθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα, και διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές έξω από τα Ιωάννινα.

Επιστημονική εκτίμηση και μέτρα ασφαλείας

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ, επισήμανε το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και ανέφερε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα είναι «καλό σημάδι», καθώς δείχνει τη φυσιολογική εκτόνωση της ενέργειας. Παρόλα αυτά, συνέστησε στους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές πριν ελεγχθούν. Παράλληλα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης ανέφερε ότι η σεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η αντίδραση των τοπικών κοινοτήτων

Οι αντιδράσεις των κοινοτήτων ήταν άμεσες, με τους κατοίκους να παραμένουν σε εγρήγορση, ενώ οι τοπικές αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας. Η αίσθηση του σεισμού σε τόσες περιοχές έχει αναδείξει την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και προετοιμασία των κοινοτήτων για την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών φαινομένων. Εξάλλου, η εμπειρία του σεισμού υπήρξε τραυματική για πολλούς κατοίκους, όπως περιγράφει ο Νικόλας Ντάνας από το χωριό Γραμμένο, λέγοντας: «Ήταν έντονο το βουητό και ο φόβος».

Το φαινόμενο αυτό υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της σωστής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Η σεισμική δραστηριότητα στην Ήπειρο δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά η σημερινή δόνηση υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της θέσης και του μεγέθους της.

