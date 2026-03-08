Ποιος θα φανταζόταν ότι μετά από έναν τόσο ήπιο χειμώνα, ο Μάρτιος θα μας επεφύλασσε ένα τόσο ιδιαίτερο «κοκτέιλ» καιρικών συνθηκών; Είναι η πρόγνωση που ανέλυσαν τα μετεωρολογικά μοντέλα για σήμερα: η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες, θυμίζοντας έντονα άνοιξη, όμως η πραγματικότητα κρύβει χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και ημιορεινά, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του μήνα ως «γδάρτη».

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από αύριο Δευτέρα οι συννεφιές θα αρχίσουν να υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα παρατεταμένο διάστημα ηλιοφάνειας.

Οι περιοχές που θα δουν βροχές και η πορεία των ανέμων

Παρά τη γενική βελτίωση, η αστάθεια δεν θα λείψει εντελώς από τον χάρτη:

Τοπικά φαινόμενα: Στο Ιόνιο και σε ορισμένες ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Τα φαινόμενα αυτά δεν θα έχουν μεγάλη έκταση και θα διατηρήσουν τον τοπικό τους χαρακτήρα.

Άνεμοι: Από τη Δευτέρα αναμένεται μια προσωρινή ενίσχυση των ανέμων σε κάποιες περιοχές, η οποία όμως δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Ήδη από την Τετάρτη, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αισθητά.

Θερμοκρασία: Μικρές αυξομειώσεις χωρίς ακρότητες

Δεν προβλέπονται δραματικές αλλαγές στο θερμόμετρο, αλλά μια συνεχή εναλλαγή:

Ψυχρές αέριες μάζες: Θα προκαλούν μικρές πτώσεις της θερμοκρασίας, κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Μεσημβρινή άνοδος: Η ηλιοφάνεια θα ανεβάζει το αίσθημα ζέστης κατά τη διάρκεια της ημέρας, δημιουργώντας ένα κλασικό ανοιξιάτικο σκηνικό. Παγετός: Στα βόρεια ηπειρωτικά, η ψύχρα θα είναι πιο αισθητή, με πιθανότητα τοπικού παγετού νωρίς το πρωί.

Διαβάστε ακόμα: Άστατος καιρός σήμερα Πέμπτη: Τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη στο προσκήνιο