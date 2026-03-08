Καθαρισμός iPhone και Android: Η ρύθμιση που τρώει τη μνήμη σας χωρίς να φαίνεται στα Apps

Η σταδιακή επιβράδυνση ενός smartphone και η ξαφνική ειδοποίηση ότι ο αποθηκευτικός χώρος εξαντλήθηκε, αποτελούν τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες το 2026. Η αιτία συχνά δεν βρίσκεται στις φωτογραφίες ή στα μεγάλα αρχεία που μπορείτε να δείτε εύκολα, αλλά σε μια συγκεκριμένη λειτουργία που συγκεντρώνει «ψηφιακά σκουπίδια» στο παρασκήνιο. Η πραγματικότητα είναι ότι ένας καθαρισμός που διαρκεί λιγότερο από τρία λεπτά μπορεί να απελευθερώσει αρκετά gigabyte και να βελτιώσει την απόκριση της συσκευής.

Η παγίδα της «Προσωρινής Μνήμης» (Cache) και των Συνημμένων

Οι περισσότεροι χρήστες ελέγχουν το μέγεθος των εφαρμογών, αλλά αγνοούν τα δεδομένα που αυτές συσσωρεύουν κατά τη χρήση:

Social Media και Messaging Apps: Εφαρμογές όπως το Telegram, το WhatsApp ή το Instagram αποθηκεύουν αυτόματα κάθε βίντεο και φωτογραφία που προβάλλεται στη ροή σας ή σε ομαδικές συνομιλίες. Ακόμη και αν δεν τα αποθηκεύσετε στη γκαλερί, καταλαμβάνουν χώρο στην κρυφή μνήμη της εφαρμογής.

Web Browsers: Ο Chrome και ο Safari κρατούν αντίγραφα σχεδόν από κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Μετά από μήνες χρήσης, τα δεδομένα περιήγησης μπορούν να ξεπεράσουν το 1GB.

Streaming Services: Εφαρμογές όπως το Spotify ή το YouTube «κατεβάζουν» προσωρινά δεδομένα για να αποφύγουν τις διακοπές στη ροή (buffering), τα οποία συχνά παραμένουν στη συσκευή χωρίς λόγο.

Πώς να κάνετε αποτελεσματικό καθαρισμό σήμερα

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αναζωογονήσετε το κινητό σας:

Για χρήστες Android: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και επιλέξτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά. Πατήστε «Αποθηκευτικός χώρος» και επιλέξτε «Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης» (Clear Cache). Μην επιλέξετε «Εκκαθάριση δεδομένων» αν δεν θέλετε να κάνετε ξανά login. Για χρήστες iPhone: Το iOS δεν διαθέτει πάντα κουμπί εκκαθάρισης cache. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι το «Offload App» (Απεφόρτωση εφαρμογής) από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο iPhone. Η εφαρμογή διαγράφεται αλλά τα έγγραφα και τα δεδομένα σας παραμένουν, καθαρίζοντας όμως τα περιττά αρχεία συστήματος. Ο έλεγχος των Μεγάλων Αρχείων: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Files by Google" (για Android) ή την ενσωματωμένη διαχείριση χώρου στο iPhone για να εντοπίσετε διπλότυπες φωτογραφίες και πολύ μεγάλα βίντεο που δεν χρειάζεστε πλέον.

Η ρύθμιση που πρέπει να αλλάξετε τώρα

Για να μην γεμίσει ξανά το κινητό σας, απενεργοποιήστε την «Αυτόματη Λήψη Πολυμέσων» στις ρυθμίσεις των εφαρμογών μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα κατεβάζετε μόνο τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πραγματικά θέλετε να δείτε, διατηρώντας τη μνήμη της συσκευής σας καθαρή για πολύ περισσότερο καιρό.

