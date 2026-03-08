Ζώδια Σήμερα: Οι προβλέψεις για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Η σημερινή ημέρα έχει έναν τόνο ωριμότητας. Δεν είναι η Κυριακή της χαλαρότητας, αλλά η Κυριακή της «κρυστάλλωσης». Τα ζώδια καλούνται να θέσουν όρια, να αναλάβουν ευθύνες και να σταματήσουν να συμβιβάζονται με οτιδήποτε λιγότερο από αυτό που τους αξίζει. Η αυτοπεποίθηση πλέον δεν πηγάζει από την επιβεβαίωση των άλλων, αλλά από τον αυτοσεβασμό.

Κριός

Θέτετε νέα πρότυπα για τον εαυτό σας. Ο αυτοσεβασμός σας οξύνεται και η ταυτότητά σας γίνεται λιγότερο διαπραγματεύσιμη. Αν δίνατε πολλά και γρήγορα, αυτό σταματά τώρα. Δεν είστε εδώ για να περάσετε από οντισιόν για την αγάπη κανενός.

Ταύρος

Εσωτερικά χτίζετε γερά τείχη προστασίας. Αντιμετωπίζετε παλιά ρομαντικά μοτίβα και φόβους με θάρρος. Η ανάγκη σας να αποσυρθείτε δεν είναι ψυχρότητα, αλλά μια στρατηγική κίνηση για να ανασυγκροτηθείτε.

Δίδυμοι

Εξυγιάνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. Παρατηρείτε ποιοι είναι σταθερά δίπλα σας και ποιοι εμφανίζονται μόνο από συμφέρον. Οι περιστασιακές επαφές χάνουν τη λάμψη τους· μόνο οι ουσιαστικοί άνθρωποι θα παραμείνουν στο πλευρό σας.

Καρκίνος

Η φιλοδοξία σας γίνεται πιο προσγειωμένη. Αναδύεται μια νέα αίσθηση ευθύνης για τη δημόσια εικόνα σας. Οι επιλογές που κάνετε σήμερα θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη αυθεντία σας και το τι αντιπροσωπεύει το όνομά σας.

Λέων

Η κοσμοθεωρία σας δοκιμάζεται. Νιώθετε το κάλεσμα να δεσμευτείτε σε μια φιλοσοφία ή ένα σύστημα πεποιθήσεων με πειθαρχία. Ωριμάζετε, αφήνοντας πίσω την επιφανειακή έμπνευση για χάρη της ουσιαστικής σοφίας.

Παρθένος

Τα συναισθηματικά μπερδέματα απαιτούν διαύγεια. Εξετάστε πού δώσατε υπερβολική ισχύ σε άλλους. Όσο πιο διαφανείς είστε με τις ανάγκες σας, τόσο πιο ασφαλείς θα γίνονται οι σχέσεις σας. Η δέσμευση σήμερα φαντάζει μεταμορφωτική.

Ζυγός

Οι σχέσεις μπαίνουν σε νέο πλαίσιο. Αυτό που κάποτε ήταν παιχνίδι, τώρα απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο σωστός άνθρωπος δεν θα τρομάξει από τη σοβαρότητά σας. Η αμοιβαία προσπάθεια είναι το νέο σας μέτρο σύγκρισης.

Σκορπιός

Η καθημερινότητά σας απαιτεί πειθαρχία και λιγότερο χάος. Θέλετε να χτίσετε δύναμη αργά και σταθερά. Στην αγάπη, η συνέπεια μετράει πλέον περισσότερο από την ένταση. Η αξιοπιστία γίνεται το μεγαλύτερο όπλο σας.

Τοξότης

Ο ρομαντισμός και η δημιουργικότητα γίνονται πιο συνειδητά. Θέλετε κάτι που να διαρκεί, όχι κενές συγκινήσεις. Τα δημιουργικά έργα ωφελούνται από τη δομή και οι σύντροφοι ανταποκρίνονται στη διαύγειά σας.

Αιγόκερως

Το σπίτι και οι συναισθηματικές σας βάσεις σταθεροποιούνται. Θωρακίζετε τον ιδιωτικό σας κόσμο και θέτετε όρια που σας υποστηρίζουν. Επαναπροσδιορίζετε τι σημαίνει «ασφάλεια» και επενδύετε σε ό,τι σας γειώνει.

Υδροχόος

Η φωνή σας έχει ιδιαίτερο βάρος σήμερα. Οι συζητήσεις γίνονται πιο σκόπιμες και οι λέξεις σας θεωρούνται δεσμεύσεις. Είναι εξαιρετική στιγμή για να οριστικοποιήσετε σχέδια ή να κάνετε ώριμες συζητήσεις που απαιτούν κύρος.

Ιχθύες

Οι αξίες σας κρυσταλλώνονται. Επαναπροσδιορίζετε την αυτοεκτίμησή σας και δεν αποδέχεστε πια «ψίχουλα», ούτε οικονομικά ούτε συναισθηματικά. Απαιτήστε συνέπεια από τους άλλους, αναγνωρίζοντας την εγγενή σας αξία.

