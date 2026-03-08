Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 8 Μαρτίου 2026, προκαλώντας ανησυχία στις περιοχές της Θεσπρωτίας και ευρύτερα στην Ήπειρο. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος αρχικά υπολογίστηκε στα 12,9 χιλιόμετρα, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

Μετασεισμοί και ανησυχίες

Μετά τον αρχικό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν αρκετοί μετασεισμοί, με τον πιο ισχυρό να φτάνει τα 4,7 Ρίχτερ. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε ότι οι διαδοχικές δονήσεις είναι «καλό σημάδι», αλλά μέχρι να επιβεβαιωθεί αν ο πρώτος σεισμός ήταν ο κύριος, προτείνεται προσοχή. Ο Λέκκας ανέφερε επίσης ότι σπίτια που έχουν υποστεί ακόμη και ελάχιστες ζημιές πρέπει να εξεταστούν πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Αντίδραση των αρχών και των κατοίκων

Οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάστηκαν βγήκαν στους δρόμους, τρομαγμένοι από την ένταση του σεισμού. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές, μια συνηθισμένη συνέπεια για σεισμούς τέτοιας έντασης. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σημείωσε ότι υπήρξαν καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα, αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα ή τραυματισμοί.

Σεισμολογική ανάλυση και προβλέψεις

Η σεισμολογική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Ο Λέκκας, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι δονήσεις που ακολούθησαν είναι μετασεισμοί του αρχικού σεισμού ή αν πρόκειται για νέες σεισμικές εκδηλώσεις. Η περιοχή της Θεσπρωτίας είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της, αλλά τα μεγέθη των σεισμών είναι συνήθως μικρότερα.

Επικοινωνία και ενημέρωση

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τη συλλογή στοιχείων από τις πληγείσες περιοχές. Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των επιστημονικών φορέων είναι κρίσιμη για την αποφυγή πανικού και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Η ενημέρωση των πολιτών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή οδηγιών για την ασφάλεια είναι θεμελιώδεις παράγοντες στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο σεισμός στη Θεσπρωτία αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της προετοιμασίας και της άμεσης ανταπόκρισης σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Αν και ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα ή τραυματισμοί, οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα με τα συνεχόμενα μετασεισμικά φαινόμενα.

