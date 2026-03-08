Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας ανησυχία για τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, ενώ οι προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας είναι δυσοίωνες. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει τις κυβερνήσεις και τις αγορές σε συναγερμό, καθώς αναζητούν τρόπους να μετριάσουν τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων.

Το διεθνές σκηνικό και οι τιμές πετρελαίου

Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, με το Κατάρ να προειδοποιεί για πιθανές διακοπές στην παραγωγή ενέργειας. Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 89 δολάρια το βαρέλι και το West Texas Intermediate να αγγίζει τα 86 δολάρια. Αυτή η άνοδος είναι η μεγαλύτερη εβδομαδιαία από το 2022, προκαλώντας ανησυχία για την επίδραση της στις τιμές των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις αντλίες. Οι μέσες τιμές λιανικής για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων έχουν φτάσει στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για τα 100 οκτάνια αγγίζουν τα 1,997 ευρώ. Οι τιμές για το diesel κίνησης είναι στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο και για το υγραέριο κίνησης στα 1,081 ευρώ.

Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την πίεση που ασκεί αυτή η κατάσταση στους καταναλωτές, εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων. Σύμφωνα με πηγές, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προετοιμάσει ένα πακέτο έκτακτων μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντων για την αποφυγή υπερβολικών αυξήσεων.

Οι αιτίες της αβεβαιότητας

Παρά την αύξηση των τιμών, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι υπάρχει επάρκεια πετρελαίου στην αγορά. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που προκύπτει από την πολεμική σύγκρουση και οι φόβοι για διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχίζουν να τροφοδοτούν την άνοδο των τιμών. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές αλλά με τους φόρους», επισημαίνοντας ότι η επίπτωση στην αντλία θα πρέπει να είναι μικρότερη.

Οι αντιδράσεις της αγοράς και των καταναλωτών

Η ανησυχία για τις αυξήσεις στις τιμές καυσίμων έχει οδηγήσει σε αυξημένη κίνηση στα πρατήρια καυσίμων ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Dnews, οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν καύσιμα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιοχές όπως τα Χανιά και η Ηλεία. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, εκτιμά ότι οι αυξήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξει αλλαγή στις διεθνείς τιμές.

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα έχει επηρεάσει και τους επαγγελματίες του κλάδου, όπως μεταφορείς και αγρότες, που ανησυχούν για τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους για τους επαγγελματίες αυτούς, και κάθε αύξηση στις τιμές μεταφέρεται άμεσα στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.

Η κρατική φορολογία και το fuel pass

Ένας σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα είναι η κρατική φορολογία. Για κάθε 10 ευρώ βενζίνης, τα 5,87 ευρώ είναι φόροι και δασμοί. Η επαναφορά του fuel pass, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» σε μια εποχή που οι φόροι στα καύσιμα είναι τόσο υψηλοί. Η διατήρηση των υψηλών φόρων αποτελεί ένα από τα βασικά παράπονα των καταναλωτών και των επαγγελματιών, που βλέπουν τις τιμές να αυξάνονται χωρίς να μπορούν να κάνουν πολλά για να μετριάσουν τις επιπτώσεις.

Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν δύσκολη την προβλεψιμότητα στις αγορές καυσίμων. Καθώς οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της προστασίας των πολιτών από τις οικονομικές επιπτώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης των εσόδων από φόρους και της ανάγκης για στήριξη της οικονομίας και των καταναλωτών.

