Η εμπλοκή ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού και η επίσημη στάση του Λιβάνου συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου το 2026. Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, οι αποκαλύψεις για την προέλευση της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε προκαλούν διεθνή συναγερμό και αναδεικνύουν έναν ενισχυμένο στρατιωτικό άξονα μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Επίθεση στην Κύπρο: Ρωσική τεχνολογία στα drones και η επίσημη «συγγνώμη» του Λιβάνου

Η είδηση που φέρνουν στο φως οι Sunday Times αναφέρει ότι το drone καμικάζι που έπληξε τη βάση ήταν εξοπλισμένο με το ρωσικό σύστημα πλοήγησης Kometa-B. Η αποκάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η ρωσική παρουσία γίνεται πλέον ορατή με αποδείξεις στο πεδίο των μαχών, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το μέτωπο της Ουκρανίας στην περιοχή μας.

Η καταδίκη από τον Λίβανο και ο διαχωρισμός από τη Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, προχώρησε σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωση μετά από επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο:

Ξεκάθαρη καταδίκη: Ο Ράγκι τόνισε ότι οι επιθέσεις δεν αντιπροσωπεύουν το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του Λιβάνου.



Ο Ράγκι τόνισε ότι οι επιθέσεις δεν αντιπροσωπεύουν το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του Λιβάνου. Παράνομη δράση: Κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν την επίσημη κυβέρνηση από τις ενέργειες της Χεζμπολάχ, η οποία πλέον θεωρείται παράνομη από τη λιβανέζικη πολιτεία για κάθε στρατιωτική δραστηριότητα.

Όχι σε «εξωτερικές ατζέντες»: Ο Λίβανος αρνείται να μετατραπεί σε βάση εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων, εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό.

Following Cypriot Minister of Foreign Affairs Constantinos Kombos’s announcement that the explosive laden drones that targeted the island had originated from Lebanese territory, I sent him a text message expressing our strong condemnation of these attacks.



I stressed that these… — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) March 8, 2026

Το ρωσικό «αποτύπωμα» και ο άξονας με το Ιράν

Η χρήση του συστήματος Kometa-B, το οποίο είχε εντοπιστεί προηγουμένως από την ουκρανική αεράμυνα, υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία των δύο χωρών:

Πληροφορίες και στοχεύσεις: Η Ρωσία φέρεται να διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για τις θέσεις αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων, με τον Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο να δηλώνει ανοιχτά ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη».

Η Ρωσία φέρεται να διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για τις θέσεις αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων, με τον Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο να δηλώνει ανοιχτά ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη». Προειδοποίηση από το Λονδίνο: Ο επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ξεκίνησε από τον Λίβανο από ομάδα που συνδέεται με το Ιράν. Τόνισε μάλιστα ότι η συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και επικίνδυνες από ποτέ.

Διαβάστε ακόμα: Στήριξη στην Κύπρο: Φρεγάτες Κίμων, Ψαρά και βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία