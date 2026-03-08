Ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα του 2026 θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των μόλις 14 κρατών παγκοσμίως που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα; Είναι η είδηση που κυριαρχεί στα social media σήμερα, 8 Μαρτίου, με αφορμή το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η πραγματικότητα είναι ότι πίσω από τους εορτασμούς κρύβονται συγκεκριμένοι αριθμοί που επηρεάζουν χιλιάδες νοικοκυριά: από το αυξημένο επίδομα γέννησης έως τη διεύρυνση της προστασίας κατά της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο στόχος είναι πλέον η ισότητα να μην είναι απλώς νομικό κείμενο, αλλά «καθημερινό βίωμα», ανατρέποντας τα ορατά και αόρατα εμπόδια στην εργασία και την οικογένεια.

Τα 3 «κλειδιά» της πολιτικής για τη Γυναίκα το 2026

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού ανέδειξε τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική πραγματικότητα:

Οικονομική Στήριξη & Μητρότητα: Το επίδομα γέννησης φτάνει πλέον έως τα 3.500 ευρώ , ενώ η 9μηνη άδεια έχει επεκταθεί πλήρως τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συνοδευόμενη από φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί.

Εργασία & Επιχειρηματικότητα: Η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο μισό από το 2019, με την απασχόληση να καταγράφει άνοδο 10 μονάδων. Παράλληλα, το ειδικό «Σήμα Ισότητας» επιβραβεύει τις εταιρείες που στηρίζουν έμπρακτα τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Υγεία & Πρόληψη: Οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας αναφέρονται ως πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές στην πράξη, αποτελώντας πλέον μόνιμο πυλώνα της δημόσιας υγείας.

Δίχτυ προστασίας: 6.700 κλήσεις στο 15900 το 2025

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, έναν τομέα όπου η τεχνολογία και οι δομές συνεργάζονται:

Panic Button: Εγκαθίσταται πλέον ετησίως στα κινητά 5.000 γυναικών, αποτελώντας άμεση γραμμή σωτηρίας. Δομές Υποστήριξης: 67 δομές λειτουργούν σε όλη τη χώρα, υποστηριζόμενες από 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία. Γραμμή SOS 15900: Η εθνική γραμμή δέχθηκε 6.700 κλήσεις το περασμένο έτος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση.

«Οι νίκες αυτές δεν αρκούν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας σε «άλματα» αντί για βήματα, ώστε η υπόθεση της ισότητας να γίνει υπόθεση όλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα. Ανατρέποντας τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν. Δημιουργώντας ευκαιρίες στην εργασία κι ενισχύοντας τη συμμετοχή της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζοντας κάθε επιλογή στην οικογένεια και δείχνοντας μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία. Όπως και αναγνωρίζοντας την ισότητα όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή. Αλλά και ως μοχλό συλλογικής ευημερίας.

Από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, πράγματι, μεγάλη: Σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες. Οι μητέρες λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα. Και όλο και περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ενθαρρύνουμε, ταυτόχρονα, τη γυναίκα-επιχειρηματία και φροντίζουμε για την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Ήδη, δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας. Ενώ με την καθιέρωση του ειδικού «Σήματος Ισότητας» επιβραβεύουμε τις εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, όπως και τις πρόνοιες εναντίον της παρενόχλησης.

Επενδύουμε, επίσης, στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές. Και, βέβαια, στεκόμαστε δίπλα στην πιο ευάλωτη γυναίκα, απλώνοντας ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την Εθνική Γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025. Με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία. Και με το Panic Button το οποίο εγκαθίσταται, πλέον, κάθε χρόνο, στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών.

Είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα. Προσπάθειες, ωστόσο, που ταυτόχρονα γίνονται και μέτρο της ανάγκης να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν. Αντίθετα, γίνονται κίνητρα για να κερδηθεί ο πόλεμος. Με βήματα υπέρ της Γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους!

