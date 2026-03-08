Η Τεχεράνη, η πρωτεύουσα του Ιράν, βρίσκεται εν μέσω ενός σκηνικού «αποκάλυψης» μετά από επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από το Ισραήλ, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και πυκνά σύννεφα καπνού να κυριαρχούν στον ουρανό. Οι επιθέσεις, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, έρχονται σε μια φάση έντασης στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, με τα δύο πρώτα να εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει δημόσια την πρόθεσή του να κλιμακώσει τη σύγκρουση με το Ιράν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε σαφή απειλή κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν να απαντήσουν σε κάθε απειλή εναντίον Αμερικανών. «Αν σκοτώσετε Αμερικανούς, αν απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στη γη, θα σας κυνηγήσουμε χωρίς έλεος και χωρίς δισταγμό και θα σας σκοτώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι επιθέσεις και οι επιπτώσεις τους

Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης προκάλεσε μεγάλες φλόγες και πυκνό καπνό, με τα βίντεο να καταγράφουν το δραματικό τοπίο. Οι εγκαταστάσεις αυτές είχαν δεχθεί πλήγμα και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του πολέμου που είναι γνωστός ως «Πόλεμος των 12 Ημερών». Η πυρκαγιά στο χώρο αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη έχει προκαλέσει πανικό στην περιοχή, ενώ οι εκρήξεις που συνόδευσαν την επίθεση έχουν τραυματίσει ανεπανόρθωτα τον ιστό της πόλης.

???? NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT — Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

Huge fire and heavy smoke billows from Tehran's Aqdasieh fuel depot https://t.co/OLAQoSE6Ea pic.twitter.com/xjVoNyfqXD — Alma Angeles (@AlmaANET25) March 8, 2026

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.332 Ιρανούς πολίτες και έχουν τραυματίσει χιλιάδες, γεγονός που επιτείνει το κλίμα αγωνίας και ανησυχίας στη διεθνή κοινότητα.

Η διεθνής αντίδραση

Η Κίνα, διαμέσου του υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την εξάπλωση των «φλογών του πολέμου» στη Μέση Ανατολή. Η στάση της Κίνας έρχεται σε μια στιγμή που ο ηγέτης της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο, προσδίδοντας επιπλέον βάρος στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προξενήσει ανησυχία στις αραβικές χώρες, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που πλέον θεωρούν την Τεχεράνη ως εχθρική δύναμη. Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, οι οποίες ακολούθησαν λίγο μετά τη «συγγνώμη» του Ιρανού προέδρου για προηγούμενες επιθέσεις, έχουν περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση.

Η επίδραση στη Μέση Ανατολή

Εκτός από το Ιράν, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και στον Λίβανο, με το Ισραήλ να στοχεύει τη Χεζμπολάχ, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς στο κέντρο της Βηρυτού. Η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο. Ολόκληρες περιοχές έχουν εκκενωθεί, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να συνεχίζουν τις εχθροπραξίες χωρίς καμία πρόθεση για άμεση αποκλιμάκωση. Οι χώρες του Κόλπου και άλλες εμπλεκόμενες δυνάμεις παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η σύγκρουση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα από Ιράν και αντεπίθεση του Ισραήλ για 6η μέρα. Οι εξελίξεις