Κυριακάτικη έξοδος στην Αθήνα: 3 γειτονιές και τα στέκια που 'καίνε' αυτή τη στιγμή

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Κυριακάτικη έξοδος στην Αθήνα: 3 γειτονιές και τα στέκια που 'καίνε' αυτή τη στιγμή

Ποιος θα φανταζόταν ότι περιοχές όπως η Κυψέλη ή ο Νέος Κόσμος θα γίνονταν οι απόλυτοι προορισμοί για το κλείσιμο της εβδομάδας, εκτοπίζοντας τα παραδοσιακά στέκια του κέντρου; Είναι η είδηση που διαμορφώνει τον χάρτη της διασκέδασης: οι Αθηναίοι αναζητούν πλέον αυθεντικότητα, χαμηλές εντάσεις στη μουσική και ποιοτικό φαγητό που συνοδεύεται από «ψαγμένα» κρασιά. Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυριακή είναι η ημέρα της γειτονιάς.

1. Κυψέλη: Η αναγέννηση της Φωκίωνος Νέγρη

Η Κυψέλη έχει επιστρέψει δυναμικά, προσφέροντας έναν συνδυασμό νοσταλγίας και σύγχρονης αισθητικής.

Η τάση: Τα «all-day» συνεργατικά καφέ και τα wine bars που στεγάζονται σε παλιά ισόγεια καταστήματα.
Το στέκι: Αναζητήστε τα μέρη που σερβίρουν φυσικά κρασιά (natural wines) και μεζέδες με τοπικά προϊόντα. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, με κόσμο που διαβάζει το βιβλίο του ή συζητά χαμηλόφωνα κάτω από τα δέντρα της Φωκίωνος.

2. Νέος Κόσμος: Η γαστρονομική «έκρηξη»

Ο Νέος Κόσμος έχει μετατραπεί στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του φαγητού (foodies) που θέλουν κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα.

Η τάση: Μικρά εστιατόρια με ανοιχτή κουζίνα και μενού που αλλάζει καθημερινά ανάλογα με την εποχικότητα.
Το στέκι: Στους δρόμους γύρω από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), θα βρείτε μέρη που συνδυάζουν το design με την υψηλή γαστρονομία σε προσιτές τιμές. Είναι η ιδανική στάση για ένα πλατό τυριών και ένα ποτήρι κρασί πριν την επιστροφή στο σπίτι.

3. Πετράλωνα: Η σταθερή αξία του κυριακάτικου απογεύματος

Τα Πετράλωνα παραμένουν η πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν την αίσθηση της παλιάς Αθήνας, αλλά με μια μοντέρνα πινελιά.

Η τάση: Τα «aperitivo» bars που ξεκινούν από νωρίς το μεσημέρι και κλείνουν γύρω στα μεσάνυχτα.
Το στέκι: Τα μαγαζιά στους πρόποδες του Φιλοπάππου προσφέρουν την ηρεμία που χρειάζεστε για να «φορτίσετε» μπαταρίες. Δοκιμάστε τα ελαφριά cocktails με βάση το βερμούτ ή το μαστίχα, συνοδευόμενα από μικρά σνακ (tapas) με ελληνικό πρόσημο.
 

Το Tip της Κυριακής: Η «Νωρίς» Διασκέδαση

Το 2026 η τάση είναι το "Sundowner": ξεκινάμε την έξοδο στις 17:00 ή 18:00 και επιστρέφουμε στο σπίτι μέχρι τις 22:30. Αυτό σας επιτρέπει να κοινωνικοποιηθείτε, να απολαύσετε το ποτό σας και να ξυπνήσετε τη Δευτέρα φρέσκοι, χωρίς το «βάρος» της ξενυχτισμένης Κυριακής.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ιράν: Η φωτογραφία που συγκλονίζει – 165 μαθήτριες νεκρές από την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος

Ιράν: Η φωτογραφία που συγκλονίζει – 165 μαθήτριες νεκρές από την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ

Πτολεμαΐδα: 54χρονος μαχαίρωσε τον 49χρονο αδελφό του σε σοβαρό καβγά
Κοινωνία

Πτολεμαΐδα: 54χρονος μαχαίρωσε τον 49χρονο αδελφό του σε σοβαρό καβγά

«Έχουμε πρόβλημα»: Στιγμές τρόμου για τη Μαρία Καρχιλάκη και το συνεργείο του OPEN στη Βηρυτό
Media

«Έχουμε πρόβλημα»: Στιγμές τρόμου για τη Μαρία Καρχιλάκη και το συνεργείο του OPEN στη Βηρυτό

Μπενίτεθ: Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι το πιο σημαντικό: Πίστη και βελτίωση για τον Παναθηναϊκό
Αθλητικά

Μπενίτεθ: Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι το πιο σημαντικό: Πίστη και βελτίωση για τον Παναθηναϊκό

Καλαμάτα: Στους «επτά ουρανούς» η Μεσσηνία – Αποθεωτική υποδοχή για την άνοδο στη Stoiximan Super League
Αθλητικά

Καλαμάτα: Στους «επτά ουρανούς» η Μεσσηνία – Αποθεωτική υποδοχή για την άνοδο στη Stoiximan Super League