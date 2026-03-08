Κυριακάτικη έξοδος στην Αθήνα: 3 γειτονιές και τα στέκια που 'καίνε' αυτή τη στιγμή

Ποιος θα φανταζόταν ότι περιοχές όπως η Κυψέλη ή ο Νέος Κόσμος θα γίνονταν οι απόλυτοι προορισμοί για το κλείσιμο της εβδομάδας, εκτοπίζοντας τα παραδοσιακά στέκια του κέντρου; Είναι η είδηση που διαμορφώνει τον χάρτη της διασκέδασης: οι Αθηναίοι αναζητούν πλέον αυθεντικότητα, χαμηλές εντάσεις στη μουσική και ποιοτικό φαγητό που συνοδεύεται από «ψαγμένα» κρασιά. Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυριακή είναι η ημέρα της γειτονιάς.

1. Κυψέλη: Η αναγέννηση της Φωκίωνος Νέγρη

Η Κυψέλη έχει επιστρέψει δυναμικά, προσφέροντας έναν συνδυασμό νοσταλγίας και σύγχρονης αισθητικής.

Η τάση: Τα «all-day» συνεργατικά καφέ και τα wine bars που στεγάζονται σε παλιά ισόγεια καταστήματα.

Το στέκι: Αναζητήστε τα μέρη που σερβίρουν φυσικά κρασιά (natural wines) και μεζέδες με τοπικά προϊόντα. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, με κόσμο που διαβάζει το βιβλίο του ή συζητά χαμηλόφωνα κάτω από τα δέντρα της Φωκίωνος.

2. Νέος Κόσμος: Η γαστρονομική «έκρηξη»

Ο Νέος Κόσμος έχει μετατραπεί στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του φαγητού (foodies) που θέλουν κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα.

Η τάση: Μικρά εστιατόρια με ανοιχτή κουζίνα και μενού που αλλάζει καθημερινά ανάλογα με την εποχικότητα.

Το στέκι: Στους δρόμους γύρω από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), θα βρείτε μέρη που συνδυάζουν το design με την υψηλή γαστρονομία σε προσιτές τιμές. Είναι η ιδανική στάση για ένα πλατό τυριών και ένα ποτήρι κρασί πριν την επιστροφή στο σπίτι.

3. Πετράλωνα: Η σταθερή αξία του κυριακάτικου απογεύματος

Τα Πετράλωνα παραμένουν η πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν την αίσθηση της παλιάς Αθήνας, αλλά με μια μοντέρνα πινελιά.

Η τάση: Τα «aperitivo» bars που ξεκινούν από νωρίς το μεσημέρι και κλείνουν γύρω στα μεσάνυχτα.

Το στέκι: Τα μαγαζιά στους πρόποδες του Φιλοπάππου προσφέρουν την ηρεμία που χρειάζεστε για να «φορτίσετε» μπαταρίες. Δοκιμάστε τα ελαφριά cocktails με βάση το βερμούτ ή το μαστίχα, συνοδευόμενα από μικρά σνακ (tapas) με ελληνικό πρόσημο.



Το Tip της Κυριακής: Η «Νωρίς» Διασκέδαση

Το 2026 η τάση είναι το "Sundowner": ξεκινάμε την έξοδο στις 17:00 ή 18:00 και επιστρέφουμε στο σπίτι μέχρι τις 22:30. Αυτό σας επιτρέπει να κοινωνικοποιηθείτε, να απολαύσετε το ποτό σας και να ξυπνήσετε τη Δευτέρα φρέσκοι, χωρίς το «βάρος» της ξενυχτισμένης Κυριακής.