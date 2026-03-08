Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μαζί με την κρίσιμη αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό, αποτελούν τους κεντρικούς πόλους του αθλητικού ενδιαφέροντος για σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026. Η 24η αγωνιστική της Super League αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και να οριστικοποιήσει την τετράδα των πλέι οφ, σε μια ημέρα που το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι γεμάτο με μεγάλα ραντεβού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ισοβαθμία των 53 βαθμών στην οποία βρίσκονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προσδίδει χαρακτήρα τελικού στην αποψινή τους σύγκρουση στο «Γ. Καραϊσκάκης». Με την ΑΕΚ να προηγείται προσωρινά με 56 βαθμούς, ο νικητής του ντέρμπι θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βοιωτία με στόχο να «κλειδώσει» και μαθηματικά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (21:00, Cosmote Sport 1 HD)

Οι δύο διεκδικητές του τίτλου έρχονται από θετικά σερί και θέλουν να επιβεβαιώσουν τη φόρμα τους στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν τα πλέι οφ.

Η στρατηγική του Ολυμπιακού: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαθέτει μια πλήρη αποστολή με παίκτες όπως ο Ελ Κααμπί, ο Ποντένσε και ο Τσικίνιο. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της για να προσπεράσει τον δικέφαλο.

Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στερείται των υπηρεσιών του τραυματία Γιακουμάκη, ενώ νοκ άουτ είναι και οι Πέλκας, Παβλένκα. Παρά τις απουσίες, ο ΠΑΟΚ ποντάρει στην παράδοση που τον θέλει να έχει κερδίσει ήδη δύο φορές φέτος τον Ολυμπιακό.

Διαιτησία: Ο Ισπανός Χοσε Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει την αναμέτρηση, πλαισιωμένος από Ισπανούς βοηθούς και VAR.

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η μάχη για την τετράδα (19:00, Novasports Prime)

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σεζόν, έχοντας ανέβει στην τέταρτη θέση μετά από τρεις διαδοχικές επιτυχίες.

Το πλάνο των πρασίνων: Με την ψυχολογία στα ύψη και την ευρωπαϊκή μάχη με τη Μπέτις να ακολουθεί, το «τριφύλλι» θέλει τη νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για τα πλέι οφ. Στην αποστολή βρίσκονται κανονικά οι Μπακασέτας, Τετέ και Πελίστρι.

Η ανάγκη του Λεβαδειακού: Οι Βοιωτοί, μετά από ένα αρνητικό σερί, ψάχνουν βαθμούς στην έδρα τους για να ανακόψουν την πορεία των πρασίνων και να διατηρήσουν τις ελπίδες τους.

Οι κορυφαίες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Εκτός από τα γήπεδα της Super League, η δράση συνεχίζεται σε όλα τα μεγάλα αθλητικά μέτωπα:

13:00 (ΕΡΤ2): Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)

16:00 (ΕΡΤ2): Ηρακλής – Παναθηναϊκός (Stoiximan GBL)

19:00 (ΕΡΤ2): Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

21:00 (ΕΡΤ2): Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (Volley League)

21:45 (Cosmote Sport 2 HD): Μίλαν – Ίντερ (Serie A)

21:30 (Cosmote Sport 4 HD): Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς (NBA)

