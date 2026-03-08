Η Τεχεράνη βιώνει μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς ο ουρανός της ιρανικής πρωτεύουσας έχει καλυφθεί από ένα τοξικό στρώμα μαύρου καπνού μετά τις συντονισμένες επιθέσεις σε στρατηγικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η καταστροφή των δεξαμενών καυσίμων δεν προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες, αλλά πυροδότησε έναν πρωτοφανή πανικό για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν εκατομμύρια πολίτες.

Η είδηση που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία περιγράφει μια πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο να εκδίδει επείγουσες οδηγίες προστασίας. Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια κεντρική εγκατάσταση διανομής επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων οδηγών βυτιοφόρων και την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων αιθάλης στην ατμόσφαιρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η στόχευση αστικών βιομηχανικών υποδομών φέρνει τον πόλεμο στην καρδιά της καθημερινότητας των πολιτών, με τις συνέπειες για την υγεία να είναι ακόμα απρόβλεπτες.

Ο φόβος της όξινης βροχής και οι οδηγίες επιβίωσης

Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε όταν άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό μικρά μαύρα σωματίδια μαζί με τη βροχή, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Η προειδοποίηση της Ερυθράς Ημισελήνου: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε έκθεση στη βροχή, καθώς χαρακτηρίζεται ως «τοξική όξινη βροχή». Η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους κρίνεται επιβεβλημένη για τον περιορισμό της εισπνοής ρύπων.



Πρακτικές συμβουλές: Σε περίπτωση εισπνοής λιπαρών σωματιδίων αιθάλης, συστήνονται γαργάρες με αλμυρό νερό. Παράλληλα, η χρήση μασκών τύπου N95 θεωρείται η μόνη αξιόπιστη λύση για όσους είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν σε εξωτερικούς χώρους.

Ψυχολογία της μάζας: Στα social media επικρατεί σύγχυση, με συμβουλές που κυμαίνονται από την αυξημένη κατανάλωση γάλακτος μέχρι το ερμητικό κλείσιμο των παραθύρων, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατευτούν από τις πιθανές χημικές ουσίες στον καπνό.

???????????????????????? FLASH | À Téhéran, le soleil est à peine visible ce matin. Après une nuit de frappes visant des installations pétrolières, d’épaisses colonnes de fumée noire recouvrent une partie de la capitale iranienne. pic.twitter.com/7W8OQLqIej — Cerfia (@CerfiaFR) March 8, 2026

Το πλήγμα στις υποδομές και το ανθρώπινο κόστος

Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επιβεβαίωσε ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως οι στήλες καπνού που υψώνονται πάνω από την Τεχεράνη παραμένουν ορατές από χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Associated Press, είναι η πρώτη φορά που μια αστική βιομηχανική εγκατάσταση γίνεται στόχος, σηματοδοτώντας μια νέα, επικίνδυνη φάση στη σύγκρουση. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι οι επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές σε περίπου 10.000 δομές πολιτών σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας δραματικά την ανθρωπιστική πίεση στην περιοχή.

