Προσοχή: Δημοφιλή φάρμακα για την καούρα συνδέονται με αναιμία και οστική απώλεια

Μια πρόσφατη μελέτη από Βραζιλιάνους ερευνητές αποκαλύπτει ότι η παρατεταμένη χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs), που είναι ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την καούρα και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απορρόφηση σημαντικών θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ACS Omega, πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (UNIFESP) και της Ιατρικής Σχολής ABC (FMABC), και εστιάζει στους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτών των φαρμάκων.

Αρνητικές επιπτώσεις στην απορρόφηση σημαντικών μετάλλων

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων περιλαμβάνουν φάρμακα όπως η ομεπραζόλη, η παντοπραζόλη και η εσομεπραζόλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση γαστρικών διαταραχών όπως το έλκος και η γαστρίτιδα. Παρά την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση των γαστρικών οξέων, η μακροχρόνια χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών και να επηρεάσει την υγεία των οστών.

Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση PPIs μπορεί να εμποδίζει την απορρόφηση βασικών μετάλλων όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, ο χαλκός και το κάλιο. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στα πειραματόζωα που λάμβαναν το φάρμακο, υπήρξαν αλλαγές στη συγκέντρωση αυτών των μετάλλων, με ορισμένα να συσσωρεύονται στο στομάχι και άλλες να δημιουργούν ανισορροπίες στο ήπαρ και στη σπλήνα.

Πειραματική διαδικασία και ευρήματα

Η μελέτη περιλάμβανε ενήλικους αρουραίους, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα ελέγχου και την ομάδα που λάμβανε ομεπραζόλη. Οι περίοδοι θεραπείας διήρκεσαν 10, 30 και 60 ημέρες, προσομοιώνοντας διαφορετικές διάρκειες χρήσης.

Ο καθηγητής Angerson Nogueira do Nascimento, ο οποίος συντόνισε τη μελέτη, ανέφερε ότι το πιο ανησυχητικό εύρημα ήταν η σημαντική αύξηση του ασβεστίου στο αίμα των αρουραίων, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει απομάκρυνση του ασβεστίου από τα οστά και ενδεχομένως αύξηση του κινδύνου οστεοπόρωσης. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήματα.

Κίνδυνοι από την υπερβολική και αλόγιστη χρήση

Η ομεπραζόλη χρησιμοποιείται για πάνω από 30 χρόνια και πολλές φορές χορηγείται χωρίς ιατρική παρακολούθηση για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Andréa Santana de Brito, το πρόβλημα δεν είναι η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, αλλά η συχνά αλόγιστη χρήση του, ακόμα και για ήπια συμπτώματα όπως η καούρα.

Η έρευνα επισημαίνει τη σημασία της ορθολογικής χρήσης των PPIs και της ιατρικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της ανάγκης για συμπληρώματα. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η χρήση των φαρμάκων αυτών πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της χρήσης φαρμάκων που επηρεάζουν τη γαστρική οξύτητα. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων είναι σοβαροί και απαιτούν περισσότερη προσοχή από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Είναι κρίσιμο να μην αγνοούνται οι πιθανές παρενέργειες και να εξετάζεται η ανάγκη για συμπληρωματική θεραπεία, ώστε να διατηρείται η υγεία των ασθενών.

