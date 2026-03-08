Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η 'ασπίδα' στην Κύπρο, οι 1.039 επαναπατρισμοί και το νέο ακαδημαϊκό τοπίο του 2026

Ποιος θα φανταζόταν ότι μέσα σε μόλις πέντε ημέρες η Ελλάδα θα οργάνωνε μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση επαναπατρισμού από 7 διαφορετικές χώρες της Μέσης Ανατολής; Είναι η είδηση που αναδεικνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του: 1.039 πολίτες επέστρεψαν με ασφάλεια, ενώ η Ελλάδα πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «πλέγματος» προστασίας γύρω από την Κύπρο. Η πραγματικότητα είναι ότι η γεωπολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται στο νούμερο ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας για το 2026.

Διπλωματία & Ασφάλεια: Η Ελλάδα ως Πυλώνες Σταθερότητας

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της περιοχής, με την Αθήνα να απαντά άμεσα:

Στήριξη στην Κύπρο: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Μεγαλονήσου, παρασύροντας και τους Ευρωπαίους εταίρους σε μια κοινή αεροναυτική προστασία.

Επιχειρήσεις Επαναπατρισμού: Με C-130 και μισθωμένα αεροσκάφη, απεγκλωβίστηκαν Έλληνες από Κατάρ, Ντουμπάι, Παλαιστινιακά εδάφη και άλλες χώρες, παρά τους περιορισμούς πτήσεων.

Ενεργειακή Θωράκιση: Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για μηδενική ανοχή στην κερδοσκοπία που μπορεί να προκύψει από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τις μεταφορές.

Παιδεία & Υγεία: Οι μεγάλες αλλαγές του 2026

Πέρα από τα σύνορα, η καθημερινότητα εντός της χώρας αλλάζει με θεσμικές τομές:

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Πέντε νέα ιδρύματα (ανάμεσά τους το Georgetown και το Sunderland) υπέβαλαν αιτήσεις για εγκατάσταση στην Ελλάδα, με ορίζοντα λειτουργίας το 2026-2027.

Πρόγραμμα «Όλοι Digital»: Ήδη 4.000 αιτήσεις από πολίτες άνω των 65 ετών που θέλουν να εξοικειωθούν με το gov.gr και τις ψηφιακές πληρωμές.

Υγεία στα Νησιά: Μια «γενναία» δωρεά 10 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου εξασφαλίζει επιπλέον αφορολόγητο μισθό 1.500 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς που υπηρετούν σε μικρά νησιά έως το 2032.

Καινοτομία για Μαθήτριες: Δωρεάν διάθεση προϊόντων περιόδου σε 125.000 μαθήτριες και προγράμματα ενημέρωσης στα σχολεία για την κατάρριψη των στερεοτύπων γύρω από την έμμηνο ρύση.

Τεχνολογία & Οικονομία

Πρωτιά στο 5G: Η Ελλάδα κατατάσσεται 1η στην Ευρώπη σε ταχύτητες δικτύων 5G Standalone, ενώ ανέβηκε 22 θέσεις παγκοσμίως στις σταθερές συνδέσεις.

Συλλογικές Συμβάσεις: Υπεγράφη η πρώτη διετής σύμβαση στον κλάδο των ζαχαρωδών, που καλύπτει 23.000 εργαζόμενους με αυξήσεις και επιδόματα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Την εβδομάδα που πέρασε είδαμε πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων. Γιατί, μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή.

Παράλληλα, η Πολιτεία οργάνωσε τρόπους επικοινωνίας ώστε να παρέχει χρήσιμες οδηγίες προς όσους συμπατριώτες μας βρέθηκαν στις περιοχές κινδύνου. Και, ήδη, εκατοντάδες απ’ αυτούς επιστρέφουν με ασφάλεια στη χώρα. Τις τελευταίες πέντε ημέρες με επιμέλεια της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τον επιτόπιων πρεσβειών και προξενείων μας επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 άτομα από Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Ειδικότερα, μόνο χθες επέστρεψαν στην Αθήνα 90 πολίτες που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και 448 πολίτες από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση. Για τους επαναπατρισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει με κάθε μέσο συνδρομή σε όσους Έλληνες βρίσκονται στις περιοχές αυτές και να μέριμνα για την ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα όσων το επιθυμούν. Αξίζουν συγχαρητήρια στις πολλές υπηρεσίες που συνεργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό.

Με την ίδια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συγκυρία έρχεται να επιβεβαιώσει ένα κρίσιμο, διπλό συμπέρασμα: πρώτον, ότι η διεθνής πραγματικότητα γίνεται όσο ποτέ αβέβαιη. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολιτικές κάθε κράτους οφείλουν, πλέον, να χαράσσονται όχι με βάση ιδεολογικά, όσο με εθνικά κριτήρια. Και δεύτερον, ότι – εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη – η πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα. Ένα δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτό, ακριβώς, είναι και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του. Το πλήρωμα του εθνικού σκάφους να είναι ενωμένο και οπλισμένο με την αισιοδοξία που πηγάζει από την αυτοπεποίθηση. Και η πυξίδα της Ελλάδας να δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά.

Την ίδια στιγμή, η δουλειά της κυβέρνησης συνεχίζεται κανονικά. Από τη δραστηριότητα της εβδομάδας, ιδού τι ξεχώρισα και μοιράζομαι μαζί σας.

Πρώτον, ψηφίστηκε από τη Βουλή η πρωτοβουλία μας για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πρόκειται για μια θεσμική τομή που φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα με την ομογένεια και δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν πιο εύκολα στις εθνικές εκλογές. Η ρύθμιση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία των 200 βουλευτών -201 ψήφους για την ακρίβεια- και θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εθνικές εκλογές, το 2027. Ωστόσο, η πολιτική τόλμη της αντιπολίτευσης ήταν -επιτρέψτε μου να πω- κολοβή. Κι αυτό γιατί τα κόμματα δεν στήριξαν και τη σύσταση της ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα μπορούσαν να ψηφίζουν με σταυρό τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι, η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ η ειδική εκλογική περιφέρεια θα τεθεί σε ισχύ 18 μήνες αργότερα. Όπως και να έχει, είναι μια κατάκτηση.

Δεύτερον και πολύ σημαντικό για τους άνω των 65 ετών και τα άτομα με αναπηρία: ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Όλοι Digital» που έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να εξοικειωθούν περισσότερο με τον ψηφιακό κόσμο. Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη, καθώς μέσα σε λίγες μόνο ημέρες έχουν υποβληθεί πάνω από 4.000 αιτήσεις. Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν στην πράξη πώς να χρησιμοποιούν βασικές ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, από το https://www.gov.gr/ και τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέχρι την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε 195 σημεία σε όλη τη χώρα, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr.

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τον τομέα της εργασίας είναι η υπογραφή της πρώτης διετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στη βιομηχανία και βιοτεχνία ζαχαρωδών προϊόντων, η πρώτη μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η σύμβαση προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές, προσαύξηση για ειδικές κατηγορίες και επιδόματα τριετιών, γάμου και εκπαίδευσης. Εφόσον κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτικής, θα καλύψει περισσότερους από 23.000 εργαζόμενους σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου. Ένα πολύ καλό νέο, λοιπόν, για τους εργαζόμενους του κλάδου και ένα θετικό μήνυμα για την αγορά εργασίας.

Συνεχίζω με την ειδική συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας που υπέγραψε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Η συνδρομή αφορά την παροχή τεχνικών συμβουλών που θα στηρίξουν πολλά πεδία αναβάθμισης των συστημάτων και μεγιστοποίησης της ασφάλειας της αεροναυτιλίας, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που από τα πλέον επίσημα χείλη, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναγνωρίζονται οι μεγάλες θετικές αλλαγές στο σύστημα δημόσιας υγείας. Ο Χανς Κλούγκε έκανε ειδική αναφορά στα προγράμματα προληπτικής φροντίδας που υλοποιούμε στη χώρα μας, τα οποία πρωτοπορούν στην Ευρώπη και έχουν μεγάλη ανταπόκριση από την κοινωνία, αλλά και στις Κινητές Μονάδες Υγείας, που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά τώρα και σε ακόμα μία καινοτόμο εθνική δράση που αφορά την υγεία και την καθημερινότητα των έφηβων κοριτσιών, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από την έμμηνο ρύση. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια, γιατί η γνώση βοηθά να φύγουν αμηχανίες και στερεότυπα και να υπάρχει περισσότερος σεβασμός μέσα στο σχολείο. Προβλέπονται συναντήσεις, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, για μαθήτριες και μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού σε επιλεγμένες περιφέρειες και για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου σε όλη τη χώρα, καθώς και για γονείς και εκπαιδευτικούς. Ήδη σχεδόν 80.000 παιδιά και έφηβοι έχουν συμμετάσχει. Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το πρόγραμμα προβλέπει και τη δωρεάν διάθεση 18.288.000 προϊόντων περιόδου σε περίπου 125.000 μαθήτριες. Ήδη, στο πιλοτικό στάδιο, διανεμήθηκαν προϊόντα σε 880 μαθήτριες από 12 σχολεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Παραμένω στον χώρο της υγείας και στην πολύ σημαντική και γενναία δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Ελληνικό Δημόσιο που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση γιατρών οι οποίοι υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Η δωρεά, ύψους 10.080.000 ευρώ, καλύπτει τα επόμενα επτά χρόνια, έως το 2032. Κάθε δικαιούχος ιατρός θα λαμβάνει ποσό 1.500 ευρώ μηνιαίως, καθαρό και αφορολόγητο, χωρίς κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, για δώδεκα μήνες ετησίως, ήτοι 18.000 ευρώ κατ’ έτος και 126.000 ευρώ συνολικά στην επταετία, υπό την προϋπόθεση πραγματικής φυσικής παρουσίας στη μονάδα υγείας. Θα παίρνουν, δηλαδή, έναν επιπλέον αφορολόγητο μισθό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Χατζηιωάννου για αυτή την πατριωτική προσφορά και εύχομαι να βρει μιμητές.

Επόμενο θέμα, το πραγματικά εντυπωσιακό νέο Αρσάκειο Μέγαρο στο κέντρο της Αθήνας που αποτελεί την έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στεγάζεται πια σε ένα πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ, ανακαινισμένο και λειτουργικό κτήριο, σχεδόν δύο αιώνων, αντάξιο της ιστορίας και της αποστολής του. Η ιδιαίτερα απαιτητική ανακαίνιση ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο των επενδύσεων που υλοποιούμε για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την προσωρινή μετεγκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ιστορικό κτήριο της Εμπορικής Τράπεζας, όχι μόνο δεν διακοπήκαν οι ρυθμοί λειτουργίας του, αντιθέτως μειώθηκε ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και ο χρόνος περαίωσης τους σε ποσοστό άνω του 20%.

Άλλα πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, τα τέσσερα –Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University – στοχεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ενώ το πέμπτο, το University of Sunderland, προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το 2027-2028. Παράλληλα, εντός της σχετικής προθεσμίας, αιτήθηκαν επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας πέντε μητρικά ιδρύματα. Οι αιτήσεις και οι αντίστοιχοι φάκελοι θα εξεταστούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αν ανταποκρίνονται στα κριτήρια -τα αυστηρότερα στην Ευρώπη- που έχουμε θέσει. Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, δημιουργώντας νέες εναλλακτικές για τους φοιτητές της.

Η χώρα μας τρέχει όλο και πιο γρήγορα και στην ευρυζωνικότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ookla που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα, η χώρα μας κατατάσσεται 4η παγκοσμίως και 1η στην Ευρώπη (!), στις ταχύτητες δικτύων 5G Standalone, δηλαδή στην πλήρη και πιο προηγμένη εκδοχή του 5G. Αλλά και στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, ανεβήκαμε 22 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε έναν χρόνο, χάρη σε καινοτόμα προγράμματα που τρέξαμε, όπως το Gigabit Voucher και Smart Readiness, που ενισχύουν συνολικά το ψηφιακό οικοσύστημα της χώρας. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αλλά είναι σαφές ότι κινούμαστε σταθερά προς τα εμπρός.

Πριν κλείσω για σήμερα, να αναφερθώ στο σερί των επιτυχιών που συνεχίζουν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτήν τη φορά εξάρθρωσαν κύκλωμα που επιδίδονταν σε τηλεφωνικές απάτες, ταλαιπωρώντας το τελευταίο διάστημα πολλούς συμπολίτες μας, κυρίως ηλικιωμένους. Τα μέλη του υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και «ψάρευαν» υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο Ζεφύρι. Έξι άτομα συνελήφθησαν και μάλιστα επί τω έργω, τη στιγμή που έκαναν κλήση σε ανύποπτους πολίτες. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει περισσότερες από 40 περιπτώσεις απάτης από τον Οκτώβριο του 2025, με το εκτιμώμενο κέρδος για το κύκλωμα να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Κλείνω με την αποκατάσταση ενός όχι μόνο ιστορικού και πολιτιστικού, αλλά και ηθικού χρέους της χώρα μας, να επαναπατρίσει κειμήλια που ανήκαν σε συναγωγές και οικογένειες Ελλήνων Εβραίων και κλάπηκαν στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από προσπάθειες δύο ετών από τα Υπουργεία Πολιτισμού Ελλάδας και Πολωνίας, η Βαρσοβία μας επέστρεψε 91 κειμήλια, κάτι που γίνεται πρώτη φορά από τη συγκεκριμένη χώρα. Η Ελληνική Πολιτεία τα διεκδικούσε από το 2001, αλλά δεν υπήρχε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την επιστροφή τους. Η θέση αυτών των πολύτιμων θραυσμάτων μνήμης είναι στο Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη.

Η δουλειά συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Να έχετε όλες και όλοι μια καλή Κυριακή».

