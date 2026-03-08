Ποιος θα φανταζόταν ότι η διαδικασία επιλογής του ισχυρότερου άνδρα στο Ιράν θα ολοκληρωνόταν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές; Είναι η είδηση που μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας: η Συνέλευση των Ειδικών έχει ήδη καταλήξει στον διάδοχο και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται από στιγμή σε στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι η επιλογή αυτή θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του Ιράν, αλλά και την ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Αυτή τη στιγμή, τη διακυβέρνηση ασκεί ένα προσωρινό τριμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γκολαμχοσεΐν Μοχσένι Ετζέι και τον Αλιρεζά Αράφι.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο εκλεκτός και οι αντιδράσεις της Δύσης

Στο επίκεντρο όλων των σεναρίων βρίσκεται ο 56χρονος κληρικός Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος ηγέτη. Η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένους λόγους:

Δεσμοί με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Διαθέτει την πλήρη στήριξη της ισχυρότερης στρατιωτικής δύναμης της χώρας.

Η επιθυμία του Αλί Χαμενεΐ: Σύμφωνα με ανώτερους κληρικούς, ο διάδοχος έπρεπε να είναι ένα πρόσωπο που «θα μισείται από τους εχθρούς του Ιράν».

Το «όχι» της Ουάσινγκτον: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη χαρακτηρίσει τον Μοτζτάμπα ως τον πιθανότερο διάδοχο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Η διαδικασία της Συνέλευσης των Ειδικών

Η επιλογή δεν είναι πολιτική, αλλά θρησκευτική και συνταγματική. Η Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα 88 κληρικών πιστών στο καθεστώς, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να ορίσει τον ηγέτη που θα χαράξει τη θρησκευτική και πολιτική κατεύθυνση.

Η δήλωση του κληρικού Αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊντάρι Αλεκασίρ είναι ενδεικτική του κλίματος: ο νέος ηγέτης επιλέχθηκε με κριτήριο τη σκληρή στάση απέναντι στον «Μεγάλο Σατανά», όπως αποκαλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

