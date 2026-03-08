Μάρτης 'γδάρτης' Τα 3 φυτά στο μπαλκόνι που κινδυνεύουν από τις ξαφνικές εναλλαγές του καιρού και πώς να τα σώσετε

Ποιος θα φανταζόταν ότι ο ανοιξιάτικος ήλιος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τα φυτά μας μέσα σε λίγες ώρες; Είναι η είδηση που κάθε ερασιτέχνης κηπουρός πρέπει να γνωρίζει: ο παροιμιώδης «γδάρτης» Μάρτιος φέρνει μαζί του το φαινόμενο των ακραίων θερμοκρασιακών διαφορών (μέρα με ήλιο, νύχτα με παγωνιά), το οποίο μπορεί να σοκάρει τα φυτά που μόλις άρχισαν να βγάζουν μπουμπούκια. Η πραγματικότητα είναι ότι 3 συγκεκριμένα φυτά, που οι περισσότεροι έχουμε στις γλάστρες μας, χρειάζονται άμεση προσοχή σήμερα.

1. Η Γαρδένια και οι Αζαλέες: Τα «ευαίσθητα» της άνοιξης

Είναι η εποχή που ετοιμάζονται να ανθήσουν, αλλά μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας το βράδυ μπορεί να προκαλέσει πτώση των μπουμπουκιών πριν καν ανοίξουν.

Το κόλπο: Αν η θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει κάτω από τους 10°C τη νύχτα, μετακινήστε τις σε μια πιο προστατευμένη γωνιά του μπαλκόνι ή καλύψτε τις με ένα ελαφρύ ύφασμα παγοπροστασίας.

2. Τα Γεράνια και οι Πελαργόνιες: Προσοχή στο υπερβολικό πότισμα

Με τις πρώτες ζέστες τείνουμε να ποτίζουμε περισσότερο. Όμως, αν το βράδυ κάνει κρύο και οι ρίζες είναι βρεγμένες, το φυτό θα σαπίσει.

Το κόλπο: Ποτίζετε μόνο τις πρωινές ώρες, ώστε το χώμα να προλαβαίνει να στραγγίξει μέχρι τη δύση του ηλίου. Ο κανόνας είναι απλός: «στεγνό χώμα το βράδυ, ζεστό φυτό τη νύχτα».

3. Τα Παχύφυτα και οι Κάκτοι: Η παγίδα του ήλιου

Αν τα είχατε σε προστατευμένο μέρος τον χειμώνα και τα βγάλατε απότομα στον δυνατό ήλιο του Μαρτίου, μπορεί να πάθουν «εγκαύματα» στα φύλλα τους.

Το κόλπο: Η προσαρμογή πρέπει να γίνει σταδιακά. Αφήστε τα στον ήλιο για 2-3 ώρες το πρωί και σταδιακά αυξήστε τον χρόνο έκθεσης μέσα στην εβδομάδα.

Το Golden Tip για το μπαλκόνι σας σήμερα

Αν παρατηρήσετε τα φύλλα των φυτών σας να «γέρνουν» το απόγευμα, μην τρέξετε αμέσως να ρίξετε νερό. Πολλές φορές είναι η άμυνα του φυτού στην εναλλαγή της θερμοκρασίας. Περιμένετε μέχρι το επόμενο πρωί· αν παραμένουν έτσι, τότε μόνο ποτίστε.

