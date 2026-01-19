Μεσημέρι Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 και οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα μέτωπα. Η κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αποκαλύψεις για τη «συμμορία των κεραιών» στα Σπάτα προκαλούν τρόμο στους καταναλωτές. Παράλληλα, θέματα υγείας και διατροφής, αλλά και η Eurovision, κυριαρχούν στις αναζητήσεις των χρηστών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Τελευταία ενημέρωση: 13:30)

[13:20] – Μέγαρο Μαξίμου: Σε εξέλιξη το τετ-α-τετ με τους «σκληρούς» των μπλόκων

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θέτουν το ζήτημα του κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση επιμένει: «Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα». Αν δεν βρεθεί λύση, τα τρακτέρ ετοιμάζονται για κάθοδο στην Αθήνα.

[12:50] – Υγεία: Το ψωμί στην κατάψυξη «ρίχνει» το ζάχαρο

Viral έγινε η νέα διατροφική μέθοδος που μετατρέπει το άμυλο σε ανθεκτικό, τρέφοντας τα καλά βακτήρια του εντέρου. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί το φρυγάνισμα μετά την κατάψυξη είναι ο απόλυτος συνδυασμός υγείας .

[12:15] – Απάτη στα Σπάτα: Πώς λειτουργούσε ο «κλώνος κεραίας»

Νέα στοιχεία για τους δύο συλληφθέντες. Η κεραία στο πορτ-μπαγκάζ «ψάρευε» κινητά σε ακτίνα 100 μέτρων. Προειδοποίηση: Αν το σήμα σας χαθεί ξαφνικά σε εμπορικό κέντρο, μην ανοίξετε το e-banking σας.

[11:45] – Eurovision: Ο Ακύλας «σπάει» τα κοντέρ

Μετά την εξομολόγηση για τη μητέρα του και τις οικονομικές στερήσεις, το τραγούδι «Ferto» έγινε το απόλυτο φαβορί. Ο καλλιτέχνης από τις Σέρρες συγκλόνισε το πανελλήνιο με τα δάκρυά του στην ΕΡΤ.

[11:10] – Χρήστος Μάντακας: Η μάχη με το αυτοάνοσο

«Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω». Ο γνωστός ηθοποιός συγκλονίζει περιγράφοντας πώς το υπερβολικό στρες παρέλυσε το σώμα του τον Ιανουάριο του 2023.

[10:45] – Πρόληψη: Τα σταυρανθή λαχανικά ως «ασπίδα» κατά του καρκίνου

Διατροφολόγοι προτείνουν τα φύτρα μπρόκολου ως την κορυφαία αντικαρκινική τροφή, καθώς περιέχουν έως και 100 φορές περισσότερες ευεργετικές ουσίες από το ώριμο φυτό.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026: Η χώρα ξύπνησε με πολικές θερμοκρασίες και την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών ειδήσεων. Από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Μενίδι και το κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, μέχρι τις εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και τη σοκαριστική απάτη με την «κεραία-φάντασμα» στα Σπάτα. Το Madata.gr καταγράφει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Τελευταία ενημέρωση: 10:30)

[10:15] – Σοκ στα Σπάτα: Η απάτη με την «ψεύτικη κεραία»

Συνελήφθησαν δύο άτομα που έστησαν κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας έξω από εμπορικό κέντρο. Υπέκλεπταν σήματα και έστελναν SMS που «άδειαζαν» e-banking λογαριασμούς σε δευτερόλεπτα. Προσοχή στα link για δωροεπιταγές. διαβάστε αναλυτικά

[09:45] – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το σενάριο της Γερμανίας

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η ανήλικη σχεδίαζε τη φυγή της επί 2 χρόνια. Οι Αρχές ερευνούν αν πέρασε τα σύνορα οδικώς χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της, με την οποία έχει εκπληκτική ομοιότητα. διαβάστε αναλυτικά

[09:00] – Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό

Σημειωτόν τα οχήματα λόγω έργων και κλειστών λωρίδων. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό και μποτιλιάρισμα σε Συγγρού και Μεσογείων. Δείτε τις ώρες που θα παραμείνουν κλειστές οι λωρίδες. διαβάστε αναλυτικά

[08:15] – Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά – Ερευνάται εμπρησμός

Η φωτιά που κατέκαψε τρία εργοστάσια και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τέθηκε υπό έλεγχο. Μαρτυρίες σοκ για 3 άτομα που επιχείρησαν να διαρρήξουν το εργοστάσιο πλαστικών λίγο πριν τις εκρήξεις.διαβάστε αναλυτικά

[07:30] – Καιρός: Ημέρα Παγετού

Στους -8 βαθμούς η Θράκη, χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Η πρόγνωση δείχνει περαιτέρω επιδείνωση την Τετάρτη με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα. διαβάστε αναλυτικά



ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ισπανία: Στους 39 ανέβηκαν οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ανταμούζ. Οι διασώστες απομακρύνουν σορούς για να φτάσουν σε παγιδευμένους που παραμένουν στα συντρίμμια. "Παράξενο" χαρακτηρίζει το δυστύχημα ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών. διαβάστε αναλυτικά



LIFESTYLE & ΖΩΔΙΑ

Πτήσεις: Γιατί οι πτήσεις των 5 π.μ. σας γλιτώνουν από ταλαιπωρία και 13% λιγότερα έξοδα. διαβάστε αναλυτικά

Προβλέψεις: Τα 4 ζώδια που ευνοούνται «σκανδαλωδώς» σήμερα από την ευθυγράμμιση Ήλιου-Ποσειδώνα. διαβάστε αναλυτικά

