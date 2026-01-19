Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας 19-25 Ιανουαρίου 2026 – Ποιοι βλέπουν αλλαγές σε έρωτα και χρήμα

Μια εβδομάδα γεμάτη προκλήσεις, αποκαλύψεις και νέα ξεκινήματα ξεκινά για τον αστρολογικό χάρτη.

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη αναλύει τις τάσεις για τα 12 ζώδια και τον ωροσκόπο, εστιάζοντας στις σχέσεις που δοκιμάζονται, τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις εσωτερικές αναζητήσεις που θα μας απασχολήσουν έως τις 25 Ιανουαρίου.



Αναλυτικές Προβλέψεις ανά Ζώδιο

Κριός: Ώρα για αποφάσεις. Μην φοβάστε να αφήσετε το γνώριμο για την εξέλιξη. Στα αισθηματικά, η σιωπή θα είναι αποκαλυπτική.

Ταύρος: Δοκιμάζονται οι αντοχές και οι ευθύνες σας. Η επιμονή στα επαγγελματικά θα αποδώσει, αρκεί να σεβαστείτε τα όριά σας.

Δίδυμοι: Καταιγισμός πληροφοριών. Μια νέα ιδέα στη δουλειά ανοίγει δρόμους, αλλά στην επικοινωνία χρειάζεται ουσία και όχι επιφάνεια.

Καρκίνος: Βουτιά στο συναίσθημα. Οι αληθινές σχέσεις θα αντέξουν, ενώ οι ανασφάλειες έρχονται στην επιφάνεια για να θεραπευτούν.

Λέων: Οι σχέσεις γίνονται καθρέφτης. Ζητήστε ισορροπία και μοιραστείτε τις ευθύνες στη δουλειά για να μην "καείτε".

Παρθένος: Οργάνωση και πρόγραμμα είναι οι λέξεις-κλειδιά. Ήρθε η στιγμή να θέσετε όρια χωρίς ενοχές στους γύρω σας.

Ζυγός: Ο έρωτας και η δημιουργικότητα ζητούν χώρο. Μια νέα γνωριμία μπορεί να σας εκπλήξει, αρκεί να ζήσετε τη στιγμή.

Σκορπιός: Εστίαση στο σπίτι και την οικογένεια. Αναζητάτε την εσωτερική σταθερότητα και δεν ανέχεστε πια μισές αλήθειες.

Τοξότης: Εβδομάδα κίνησης και ειδήσεων. Προσοχή στις συμφωνίες και στα λόγια σας· η ειλικρίνεια θα φέρει λύσεις.

Αιγόκερως: Τα οικονομικά στο μικροσκόπιο. Δείτε πού ξοδεύετε ενέργεια και χρήμα και δώστε προτεραιότητα στην ξεκούραση.

Υδροχόος: Είστε στο προσκήνιο! Πάρτε πρωτοβουλίες και μην κάνετε συμβιβασμούς που περιορίζουν την ελευθερία σας.

Ιχθύες: Κλείνουν κύκλοι. Ακούστε τη διαίσθησή σας και απομακρυνθείτε από το θόρυβο για να πάρετε καθαρές αποφάσεις.

