Πέθανε ο Valentino: Ο «Αυτοκράτορας» της μόδας έφυγε στα 93 του – Η ζωή του θρύλου, το εμβληματικό «κόκκινο» και η σχέση του με την Ελλάδα

Θλίψη στον κόσμο της μόδας προκαλεί η είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο Γκαραβάνι σε ηλικία 93 ετών. Ο Ιταλός σχεδιαστής που λάτρεψε τις γυναίκες και κατάφερε να κάνει το όνομά του συνώνυμο της απόλυτης πολυτέλειας, άφησε την τελευταία του πνοή στη Ρώμη, την πόλη που τον αποθέωσε. Από την Τζάκι Κένεντι μέχρι την Τζένιφερ Λόπεζ, ο Valentino έντυσε την ιστορία του 20ού αιώνα με το δικό του, μοναδικό "Rosso Valentino".

Οι σταθμοί μιας μυθικής καριέρας

Η Αποκάλυψη του Κόκκινου: Όλα ξεκίνησαν στην Όπερα της Βαρκελώνης, όπου ο νεαρός τότε Βαλεντίνο μαγεύτηκε από τις κυρίες στα κόκκινα. Έκτοτε, η συγκεκριμένη απόχρωση έγινε το σήμα κατατεθέν του οίκου του.

Η "Λευκή Συλλογή" (1967): Η στιγμή που καθιερώθηκε ως παγκόσμιο icon, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κυριαρχήσει ακόμα και χωρίς χρώμα, με την καθαρότητα του λευκού.

Η Μούσα Τζάκι Κένεντι: Τον εμπιστεύτηκε στις πιο δύσκολες αλλά και τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της, όπως στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση στον Σκορπιό.

The Last Emperor: Το 2007 αποσύρθηκε με μια μεγαλειώδη γιορτή στη Ρώμη, ενώ το ομώνυμο ντοκιμαντέρ κατέγραψε τη σχέση ζωής με τον συνεργάτη του, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι.



Η φιλοσοφία του: «Θέλω οι γυναίκες να είναι όμορφες»

Για τον Valentino, η μόδα δεν ήταν τέχνη για την τέχνη, αλλά ένα εργαλείο για να αναδειχθεί η γυναικεία ομορφιά. «Δεν με ενδιαφέρουν οι τάσεις, με ενδιαφέρει η κομψότητα», έλεγε συχνά. Η ικανότητά του να συνδυάζει την ιταλική φινέτσα με το παριζιάνικο "savoir-faire" τον κατέστησε αγαπημένο των γαλαζοαίματων και των σταρ του Χόλιγουντ, με έξι ηθοποιούς να παραλαμβάνουν Όσκαρ φορώντας δημιουργίες του.

Η σύνδεση με την Ελλάδα

Ο Valentino διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, κυρίως μέσω της φιλίας του με την οικογένεια Ωνάση και αργότερα με την οικογένεια του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου. Οι διακοπές του στα ελληνικά νησιά με τη θρυλική θαλαμηγό του ήταν πάντα αντικείμενο σχολιασμού από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

