Φωτιές άναψε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Survivor η δημόσια τοποθέτηση του Σταύρου από την ομάδα των Μπλε, ο οποίος εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά του Gio Kay. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» αμφισβήτησε ευθέως την αυθεντικότητα του Gio, κατηγορώντας τον ότι υποδύεται έναν ρόλο με μοναδικό σκοπό το κέρδος και την αυτοπροβολή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην παραλία.

Η Κατηγορία: Ο Σταύρος χαρακτήρισε τον Gio Kay «ψεύτικο», τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του βασίζεται αποκλειστικά στο σόου.



Ο Σταύρος χαρακτήρισε τον Gio Kay «ψεύτικο», τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του βασίζεται αποκλειστικά στο σόου. Το Οικονομικό Κίνητρο: «Μέσα από αυτές τις ατάκες έχει βγάλει λεφτά, το έχει κάνει επάγγελμα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα.



«Μέσα από αυτές τις ατάκες έχει βγάλει λεφτά, το έχει κάνει επάγγελμα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα. Η «Περσόνα»: Σύμφωνα με τον Σταύρο, ο Gio δεν θα μπορούσε ποτέ να συμπεριφερθεί έτσι σε ένα οικογενειακό τραπέζι ή με φίλους του.



Σύμφωνα με τον Σταύρο, ο Gio δεν θα μπορούσε ποτέ να συμπεριφερθεί έτσι σε ένα οικογενειακό τραπέζι ή με φίλους του. Αντιδράσεις: Η δήλωση αυτή αναμένεται να δυναμιτίσει το κλίμα ανάμεσα σε «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες» ενόψει του επόμενου αγωνίσματος.



Το παρασκήνιο της κόντρας

Ο Gio Kay, που αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο ιδιαίτερη φυσιογνωμία του φετινού κύκλου, φαίνεται πως έχει μπει στο στόχαστρο των συμπαικτών του. Ο Σταύρος δεν δίστασε να «δικάσει» τον τρόπο με τον οποίο ο Gio χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ατάκες, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια καλοστημένη περσόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Το να κάνεις επάγγελμα μια περσόνα που σου βγάζει λεφτά, δεν είναι αξιοσέβαστο», υπογράμμισε ο νεαρός παίκτης.

