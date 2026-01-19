Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσαν να περπατήσω» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για το αυτοάνοσο

Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσαν να περπατήσω» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για το αυτοάνοσο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Μάντακας, αποκαλύπτοντας τη σκληρή μάχη που έδωσε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που το σώμα του «παρέλυσε» λόγω υπερβολικού άγχους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις του στρες στην υγεία μας.

Το Σοκ: «Ξύπνησα τον Γενάρη του 2023 και δεν μπορούσα να περπατήσω», περιέγραψε ο ηθοποιός για τη ραγδαία εξέλιξη της κατάστασής του.
Η Αιτία: Η διάγνωση έδειξε αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο προκλήθηκε από τη μεγάλη ένταση και το συσσωρευμένο στρες.
Η Νοσηλεία: Χρειάστηκε να νοσηλευτεί και να ακολουθήσει ειδική θεραπεία για να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του.
Η Αποχή: Μίλησε για τα χρόνια που απομακρύνθηκε από την υποκριτική λόγω της οικονομικής κρίσης και την ενασχόλησή του με το επιχειρείν.
 

Η ζωή μετά τη δοκιμασία

Ο Χρήστος Μάντακας, που φέτος επιστρέφει θεατρικά, εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως πλέον είναι καλά στην υγεία του, έχοντας ξεπεράσει τη δύσκολη φάση. Η περιγραφή του για το πώς μια «γεμάτη» επαγγελματική ζωή (από τα Playmate μέχρι τις διοργανώσεις εκδηλώσεων) οδήγησε σε σωματική κατάρρευση, αποτελεί μάθημα για όλους όσοι αγνοούν τα σημάδια της κόπωσης.

Διαβάστε ακόμα: Έλλη Κοκκίνου: Μου είπαν 'πες απλά το νούμερο και έκλεισε' για το Survivor, είπα όχι – Θα πήγαινα στη Eurovision με το Μασάι

