Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Μάντακας, αποκαλύπτοντας τη σκληρή μάχη που έδωσε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που το σώμα του «παρέλυσε» λόγω υπερβολικού άγχους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις του στρες στην υγεία μας.

Το Σοκ: «Ξύπνησα τον Γενάρη του 2023 και δεν μπορούσα να περπατήσω», περιέγραψε ο ηθοποιός για τη ραγδαία εξέλιξη της κατάστασής του.

Η Αιτία: Η διάγνωση έδειξε αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο προκλήθηκε από τη μεγάλη ένταση και το συσσωρευμένο στρες.

Η Νοσηλεία: Χρειάστηκε να νοσηλευτεί και να ακολουθήσει ειδική θεραπεία για να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Η Αποχή: Μίλησε για τα χρόνια που απομακρύνθηκε από την υποκριτική λόγω της οικονομικής κρίσης και την ενασχόλησή του με το επιχειρείν.



Η ζωή μετά τη δοκιμασία

Ο Χρήστος Μάντακας, που φέτος επιστρέφει θεατρικά, εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως πλέον είναι καλά στην υγεία του, έχοντας ξεπεράσει τη δύσκολη φάση. Η περιγραφή του για το πώς μια «γεμάτη» επαγγελματική ζωή (από τα Playmate μέχρι τις διοργανώσεις εκδηλώσεων) οδήγησε σε σωματική κατάρρευση, αποτελεί μάθημα για όλους όσοι αγνοούν τα σημάδια της κόπωσης.

