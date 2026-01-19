Μετά από μια μαραθώνια συνάντηση 4,5 ωρών, το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών παραμένει αγεφύρωτο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το πακέτο μέτρων που έχει ανακοινωθεί είναι οριστικό, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, δηλώνοντας πως οι τελικές αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν αύριο στις γενικές συνελεύσεις των τρακτέρ.

Τα σημεία που «άναψαν φωτιές»

Η Κυβερνητική Γραμμή : Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πρέπει να μπει ένα τέλος στην ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πρέπει να μπει ένα τέλος στην ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Απάντηση των Αγροτών: «Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν ικανοποιηθήκαμε», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κλιμάκωση και πορεία προς την πρωτεύουσα.

«Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν ικανοποιηθήκαμε», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κλιμάκωση και πορεία προς την πρωτεύουσα. Μόνο «Τεχνικές» Βελτιώσεις: Ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι η συζήτηση περιορίζεται πλέον σε τεχνικά ζητήματα, όπως ο επανυπολογισμός των λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια και ο χρόνος έκδοσης των λογαριασμών ρεύματος.

Ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι η συζήτηση περιορίζεται πλέον σε τεχνικά ζητήματα, όπως ο επανυπολογισμός των λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια και ο χρόνος έκδοσης των λογαριασμών ρεύματος. Συμμετοχή σε Επιτροπές: Η κυβέρνηση προσφέρει στους αγρότες θέση στις επιτροπές για το κόστος παραγωγής, ως κίνηση «καλής θέλησης».



Το «όχι» στην αντλία και οι 14 απαιτήσεις

Οι 25 εκπρόσωποι των αγροτών κατέθεσαν λίστα με 14 αιτήματα, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ευλογιάς και την άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Ωστόσο, η κυβέρνηση επέμεινε στη ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά και την επιστροφή του ΕΦΚ, αρνούμενη περαιτέρω οικονομικές ενισχύσεις.

Τι θα γίνει αύριο - Το βλέμμα στη Νίκαια

Το κλίμα στα μπλόκα είναι "εκρηκτικό". Την Τρίτη (20/01), οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, λιμανιών και τελωνείων ή αν θα οργανώσουν το μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Διαβάστε ακόμα: Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες – Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις κινητοποιήσεις