Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό λόγω κλειστών λωρίδων – Πού θα γίνουν έργα σήμερα και αύριο

Με τεράστια υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, καθώς η κίνηση στον Κηφισό διεξάγεται με ρυθμούς σημειωτόν. Η προγραμματισμένη διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες λωρίδες για έργα έχει προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα, με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν ακόμα και τα 30 λεπτά. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των έργων για σήμερα, την Τρίτη και την Παρασκευή για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως.

  • Κηφισός (Κάθοδος): Μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού έως το Αιγάλεω.
  • Κηφισός (Άνοδος): Καθυστερήσεις από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Αττική Οδός: Αναμονή από 5 έως 30 λεπτά σε κεντρικούς κόμβους.
  • Άλλοι Δρόμοι: Προβλήματα στη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών (προς Ασπρόπυργο) και την άνοδο της Συγγρού.

 

 
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιες λωρίδες κλείνουν

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε έργα που θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή στη δεξιά λωρίδα ως εξής:

  1. Σήμερα Δευτέρα 19/1 (09:00 - 15:00): Από την οδό Πειραιώς έως την οδό Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Λαμία.
  2. Αύριο Τρίτη 20/1 (09:00 - 15:00): Από τη Λεωφ. Πέτρου Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
  3. Παρασκευή 23/1 (07:00 - 15:00): Από την οδό Αναγεννήσεως έως την οδό Αχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά.

