Άγιος Έρωτας Spoiler: Η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται κοντά στα ερείπια – Ο Στέλιος Μάινας φέρνει την ανατροπή

Η επιστροφή της σειράς «Άγιος Έρωτας» στις οθόνες μας μετά τη διακοπή των εορτών συνοδεύεται από εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο φονικός σεισμός ισοπεδώνει τη Στέρνα, αλλά μέσα από τα ερείπια γεννιέται μια νέα δυναμική ανάμεσα στη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο. Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει τις εξελίξεις που θα μας καθηλώσουν.

Οι 5 μεγάλες ανατροπές

Το μοιραίο πλησίασμα: Ο σεισμός φέρνει τη Χλόη και τον Νικόλαο πιο κοντά από ποτέ. Παρά το πένθος του για την Πετρούλα, ο ιερέας γίνεται το στήριγμα της νεαρής κοπέλας μέσα στο πρόχειρο αναρρωτήριο.
Η είσοδος του Στέλιου Μάινα: Η μεγάλη είδηση είναι η είσοδος του κορυφαίου ηθοποιού στη σειρά. Ο Στέλιος Μάινας θα υποδυθεί τον πατέρα του πατέρα Νικόλαου, μια άφιξη που θα ταράξει το παρελθόν και το μέλλον του Δημήτρη Γκοτσόπουλου.
Ηρωισμός στη φυλακή: Η Χριστίνα σώζει το μωρό της Ρίτας και τη διευθύντρια των φυλακών. Αυτή η πράξη θα της αποφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή που θα αλλάξει τη μοίρα της.
Σε κρίσιμη κατάσταση ο Παύλος: Μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, ο Παύλος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με τη Θάλεια να κρατά τη ζωή του στα χέρια της.
Τα παιδιά της Χλόης: Θα δούμε πώς η Χλόη θα προσπαθήσει να ισορροπήσει έχοντας πλέον στο πλευρό της τη μικρή Ελευθερία, την ώρα που ο θάνατος του Γιάννου σκορπά θλίψη.
 
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (21:00)
Το ξενοδοχείο της Στέρνας μετατρέπεται σε νοσοκομείο εκστρατείας. Ο Χάρης δίνει μάχη για να σώσει τον Κλεάνθη, ενώ η Σοφία αγωνιά μέσα στο κρατητήριο χωρίς να ξέρει αν ο Παύλος ζει. Ο σεισμός δεν γκρέμισε μόνο κτίρια, αλλά και τα προσωπεία πολλών ηρώων, αναγκάζοντάς τους να πάρουν αποφάσεις επιβίωσης.

