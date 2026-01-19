Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με την τήρηση αυστηρού διεθνούς πρωτοκόλλου, η Αθήνα αποχαιρέτησε την Πριγκίπισσα Ειρήνη. Η μικρότερη αδελφή του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία στο Τατόι, δίπλα στους γονείς της, σε μια τελετή που συγκέντρωσε μέλη βασιλικών οίκων από όλη την Ευρώπη.

Οι στιγμές που σημάδεψαν την τελετή

Το Πρωτόκολλο της Μητρόπολης: Ο Παύλος, μαζί με τον Νικόλαο και τον Φίλιππο, υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους στην είσοδο. Η στιγμή που ο Παύλος υποκλίθηκε βαθιά στη μητέρα του, Άννα-Μαρία, και τη θεία του, Σοφία, έγινε το κεντρικό στιγμιότυπο της ημέρας.



Η Ισπανική Βασιλική Οικογένεια: Σύσσωμη η οικογένεια της Ισπανίας έδωσε το παρών, με τον Βασιλιά Φελίπε, τη Λετίθια και τις κόρες τους να καταφθάνουν συγκλονισμένοι, όχι μόνο για την απώλεια αλλά και για το τραγικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία.



Η Ταφή στο Τατόι: Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, οδηγήθηκε στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι για την ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.



Παρουσίες από την Κυβέρνηση: Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.





Ποια ήταν η «φευγάτη θεία» Ειρήνη;

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της δυναστείας. Ασυναγώνιστη στο πιάνο, με σπουδές στην αρχαιολογία και έντονη ανθρωπιστική δράση, έζησε για χρόνια στην Ινδία, υιοθετώντας μια μποέμ κοσμοθεωρία μακριά από τα στέμματα. Τα ανίψια της τη λάτρευαν για τον αντισυμβατικό της χαρακτήρα και την πραότητα που την διέκρινε.

