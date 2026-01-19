Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό. Οι νέες αποκαλύψεις για το διαβατήριο της μητέρας της, η μαρτυρία σοκ μιας συμμαθήτριας για πιθανή εγκυμοσύνη και το μεθοδικό σχέδιο διαφυγής που ετοίμαζε επί δύο χρόνια, συνθέτουν το παζλ μιας υπόθεσης που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σχέδιο διαφυγής: Η Λόρα μάζευε χρήματα επί 2 χρόνια πουλώντας πλεκτά και κοσμήματα.

Η Λόρα μάζευε χρήματα επί 2 χρόνια πουλώντας πλεκτά και κοσμήματα. Το «κλειδί» του διαβατηρίου: Η μητέρα της την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της. Λόγω της έντονης ομοιότητάς τους, οι Αρχές φοβούνται ότι διέφυγε οδικώς (πιθανώς στη Γερμανία) χρησιμοποιώντας τα έγγραφα της μητέρας της.

Η μητέρα της την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της. Λόγω της έντονης ομοιότητάς τους, οι Αρχές φοβούνται ότι διέφυγε οδικώς (πιθανώς στη Γερμανία) χρησιμοποιώντας τα έγγραφα της μητέρας της. Μαρτυρία - Σοκ: Συμμαθήτριά της αποκάλυψε πως η 16χρονη ρωτούσε για εγκυμοσύνη και εξέφραζε τάσεις αυτοτραυματισμού.

Συμμαθήτριά της αποκάλυψε πως Έρευνα στο Σχολείο: Καλείται για κατάθεση ο διευθυντής του σχολείου της για να ρίξει φως στο οικογενειακό περιβάλλον και τους λόγους που οδήγησαν την ανήλικη στην αλλαγή σχολείου.



Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό κλήσεων που έγιναν στα σημεία-σταθμούς της διαδρομής της. Το σενάριο της ύπαρξης συνεργού θεωρείται το επικρατέστερο, καθώς η οργάνωση μιας τέτοιας φυγής απαιτεί υποστήριξη. Η Λόρα, που ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα, φαίνεται πως είχε προετοιμάσει κάθε λεπτομέρεια, με τις Αρχές να ερευνούν αν υπήρχε άτομο στο εξωτερικό που την περίμενε.

