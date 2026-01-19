Γιατί οι πτήσεις των 5 π.μ. είναι οι καλύτερες για το ταξίδι σας – Το μυστικό που γλιτώνει χρήμα και ακυρώσεις

Το να ξυπνάτε χαράματα δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι όντως αξίζει τον κόπο αν θέλετε να προγραμματίσετε κάποιο ταξίδι και αυτό επειδή οι πρωινές πτήσεις έχουν ορισμένα οφέλη, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το έγκυρο ταξιδιωτικό site Travel&Leasure.

Αν και μπορεί να είναι ενοχλητικό να χάνετε πολύτιμο χρόνο ύπνου, όσο νωρίτερα φτάσετε στο αεροδρόμιο, τόσο πιο ομαλή θα είναι η εμπειρία σας.

Σύμφωνα με την έκθεση 2023 Air Travel Hacks Report της Expedia, οι πτήσεις που αναχωρούν το πρωί έχουν λιγότερες πιθανότητες καθυστέρησης από εκείνες που απογειώνονται αργά το απόγευμα και το βράδυ.

Με βάση τα δεδομένα για την κατάσταση των πτήσεων, οι πτήσεις μετά τις 3 μ.μ. έχουν κατά μέσο όρο 50% περισσότερες πιθανότητες να ακυρωθούν, σε σχέση με εκείνες που αναχωρούν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το παραπάνω οφείλεται στη λιγότερη κίνηση και στην πιο αραιή εναέρια κυκλοφορία εκείνες τις ώρες.

Όπως εξηγεί σε άρθρο του το Forbes, ο εναέριος χώρος είναι λιγότερο πιθανό να είναι γεμάτος το πρωί, μιας και όλες οι πτήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν προσγειωθεί προ πολλού. Την ίδια ώρα. καθώς τα αεροπλάνα συσσωρεύονται και περιμένουν την απογείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αρχίζουν να καθυστερούν τις αναχωρήσεις και τις προσγειώσεις.

Παράλληλα, αν κλείσετε εισιτήρια με πρωινή πτήση έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρείτε νέα σε περίπτωση που η πρώτη πτήση σας ακυρωθεί.

Πέρα από τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις, οι πρωινές πτήσεις έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο επιρρεπείς σε αναταράξεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Σοβαρών Καταιγίδων των ΗΠΑ, οι περισσότερες καταιγίδες τείνουν να εκδηλώνονται το απόγευμα.

Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Ανάλογα με τον προορισμό σας, η κράτηση μιας πρωινής πτήσης μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Kayak για το Travel + Leisure το 2023, οι φθηνότερες διεθνείς πτήσεις που αναχωρούν από τις ΗΠΑ απογειώνονται μεταξύ 4 π.μ. και 9 π.μ., με τις πρωινές πτήσεις να είναι, κατά μέσο όρο, 13% φθηνότερες από τις πτήσεις που αναχωρούν νωρίς το απόγευμα.

Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι απλό: Ξυπνήστε νωρίς, ειδικά αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε διεθνώς. Μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι στο αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι αποφύγατε την ταλαιπωρία και κερδίζετε χρήματα.

Διαβάστε ακόμα: Το «κρυμμένο διαμάντι» της Ευρώπης για το 2026: Η πόλη με μπύρα στα 2€ και διαμονή κάτω από 50€