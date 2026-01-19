Μια πρωτοφανή και εξαιρετικά εξελιγμένη μέθοδο απάτης εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στα Σπάτα, με θύματα ανυποψίαστους πολίτες που έκαναν τα ψώνια τους σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Δύο συλληφθέντες είχαν μετατρέψει το αυτοκίνητό τους σε κινητή κεραία-«φάντασμα», υποκλέπτοντας τα σήματα των κινητών τηλεφώνων και αδειάζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Μέθοδος : Οι δράστες είχαν «κλωνοποιήσει» κεραία κινητής τηλεφωνίας στο πορτ μπαγκάζ του ΙΧ τους. Τα κινητά των θυμάτων συνδέονταν αυτόματα στο ψεύτικο δίκτυο χωρίς καμία ένδειξη.



Η Παγίδα: Μόλις το κινητό συνδεόταν, οι δράστες έστελναν SMS που έμοιαζαν με επίσημα μηνύματα από τράπεζες ή καταστήματα (π.χ. δωροεπιταγές 100€ ή δήθεν προβλήματα με δέματα).



Το Λάθος: Με το πάτημα του link, οι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση στο e-banking και άρχιζαν ακαριαία τις μεταφορές χρημάτων.



Μαρτυρίες Σοκ: «Άνοιξε το e-banking μόνο του και έβλεπα τα χρήματα να φεύγουν», περιγράφει θύμα της απάτης.





Πώς να προστατευτείτε - Τι λένε τα θύματα

Η απάτη βασιζόταν στην αμεσότητα. Πολίτες που ψώνιζαν έλαβαν μηνύματα για δωροεπιταγές 100 ευρώ ενώ βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό, γεγονός που έκανε το SMS να φαίνεται απόλυτα αληθινό.

Τι πρέπει να προσέχετε:

Αν δείτε το σήμα του κινητού σας να χάνεται και να επανέρχεται απότομα σε εμπορικούς χώρους, να είστε υποψιασμένοι.

Ποτέ μην πατάτε links σε SMS που ζητούν κωδικούς e-banking ή υπόσχονται απρόσμενα δώρα.

Αν πατήσετε κατά λάθος, κλείστε αμέσως τη συσκευή και καλέστε την τράπεζα από άλλο τηλέφωνο για «πάγωμα» λογαριασμών.

