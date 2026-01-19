Κρίσιμη ώρα στο Μαξίμου: Στο «τραπέζι» με τον Μητσοτάκη οι «σκληροί» των μπλόκων – Το «όχι» του Πρωθυπουργού για νέα μέτρα

Κρίσιμη ώρα στο Μαξίμου: Στο «τραπέζι» με τον Μητσοτάκη οι «σκληροί» των μπλόκων – Το «όχι» του Πρωθυπουργού για νέα μέτρα

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, καθώς αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι των μπλόκων περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τα τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα στις εθνικές οδούς, η σημερινή αναμέτρηση θα κρίνει αν θα υπάρξει εκτόνωση ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε παρατεταμένο κυκλοφοριακό έμφραγμα.

  • Η Συνάντηση: Οι «σκληροί» των μπλόκων καταφθάνουν στο Μαξίμου με συγκεκριμένα αιτήματα για το κόστος παραγωγής και το πετρέλαιο.
  • Η Στάση Μητσοτάκη: Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι «τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν», κλείνοντας την πόρτα σε νέα οικονομική ενίσχυση.
  • Το Διακύβευμα: Αν δεν βρεθεί χρυσή τομή, οι αγρότες απειλούν με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και ολικούς αποκλεισμούς δρόμων.
  • Το Κυριακάτικο Μήνυμα: Η κυβέρνηση επιμένει στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τονίζοντας πως δεν μπορούν να δοθούν άλλα χρήματα εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. 

Το κλίμα πριν τη συνάντηση

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, καθώς οι αγρότες νιώθουν ότι οι μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν καλύπτουν το αυξημένο κόστος επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά, το Μαξίμου επιθυμεί να δείξει ένα πρόσωπο διαλόγου, αλλά χωρίς να υποχωρήσει στην «δημοσιονομική πειθαρχία». Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές, καθώς οι επιτροπές των αγροτών θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να αποφασίσουν αν θα «σβήσουν» τις μηχανές ή αν θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Διαβάστε ακόμα: Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες – Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις κινητοποιήσεις

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ στο Αγρίνιο: Στα δικαστήρια ο δράστης για τη δολοφονία του Κοινοτάρχη – Το καρτέρι με τα «βοϊδόσφαιρα», η μαρτυρία-κλειδί και ο φόβος για βεντέτα
Κοινωνία

Θρίλερ στο Αγρίνιο: Στα δικαστήρια ο δράστης για τη δολοφονία του Κοινοτάρχη – Το καρτέρι με τα «βοϊδόσφαιρα», η μαρτυρία-κλειδί και ο φόβος για βεντέτα

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Το ερωτικό τρίγωνο, η απόπειρα αυτοκτονίας και η ενέδρα θανάτου – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις
Κοινωνία

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Το ερωτικό τρίγωνο, η απόπειρα αυτοκτονίας και η ενέδρα θανάτου – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

Θρίλερ στην Κρήτη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό – Αποχώρησαν οι εθελοντές, παγώνουν οι έρευνες
Κοινωνία

Θρίλερ στην Κρήτη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό – Αποχώρησαν οι εθελοντές, παγώνουν οι έρευνες

Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο: Δείτε αν είστε στους δικαιούχους
Οικονομία

Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο: Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

ΕΚΤΑΚΤΟ - Ταΰγετος: Τραυματισμένοι 4 από τους 8 ορειβάτες – Δραματική επιχείρηση με ελικόπτερο και ΕΜΑΚ
Κοινωνία

ΕΚΤΑΚΤΟ - Ταΰγετος: Τραυματισμένοι 4 από τους 8 ορειβάτες – Δραματική επιχείρηση με ελικόπτερο και ΕΜΑΚ