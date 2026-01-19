Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, καθώς αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι των μπλόκων περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τα τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα στις εθνικές οδούς, η σημερινή αναμέτρηση θα κρίνει αν θα υπάρξει εκτόνωση ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε παρατεταμένο κυκλοφοριακό έμφραγμα.

Η Συνάντηση: Οι «σκληροί» των μπλόκων καταφθάνουν στο Μαξίμου με συγκεκριμένα αιτήματα για το κόστος παραγωγής και το πετρέλαιο.

Η Στάση Μητσοτάκη: Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι «τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν», κλείνοντας την πόρτα σε νέα οικονομική ενίσχυση.

Το Διακύβευμα: Αν δεν βρεθεί χρυσή τομή, οι αγρότες απειλούν με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και ολικούς αποκλεισμούς δρόμων.

Το Κυριακάτικο Μήνυμα: Η κυβέρνηση επιμένει στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τονίζοντας πως δεν μπορούν να δοθούν άλλα χρήματα εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων.

Το κλίμα πριν τη συνάντηση

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, καθώς οι αγρότες νιώθουν ότι οι μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν καλύπτουν το αυξημένο κόστος επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά, το Μαξίμου επιθυμεί να δείξει ένα πρόσωπο διαλόγου, αλλά χωρίς να υποχωρήσει στην «δημοσιονομική πειθαρχία». Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές, καθώς οι επιτροπές των αγροτών θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να αποφασίσουν αν θα «σβήσουν» τις μηχανές ή αν θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

